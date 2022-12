Ecoloxistas en Acción Galiza pide a suspensión das competicións de caza de raposo previstos para o ano 2023

Á vista do calendario de competicións da caza de raposo en Galicia previstos para o ano 2023:

CAZA DE RAPOSO DATA Campionato provincial da Coruña 7 de xaneiro de 2023 Campionato provincial de Lugo 14 de xaneiro de 2023 Campionato provincial de Ourense 7 de xaneiro de 2023 Campionato provincial de Pontevedra 14 de xaneiro de 2023 Campionato galego 21 de xaneiro de 2023 Copa España – Copa provincial de Lugo –

Fonte: Federación galega de caza

1.- A Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia debe prohibir todas as competicións cinexéticas de caza de raposos, e impedir a celebración de campionatos oficiais e sociais, copas, supercopa e demais probas previstas para o ano 2023.

Ademais dos campionatos oficiais, os catro provinciais e o galego, tamén se celebra a supercopa, a copa provincial, a copa Galicia, copa da federación, campionatos sociais, abertos, ligas populares, xuntanzas de raposeiros, trofeos e probas puntuables para as distintas copas.

Segundo as normas destas competicións ten máis valor matar machos que femias, pode ser unha norma arbitraria ou pode obedecer a algunha razón descoñecida.

Uns exemplos: Na copa provincial de Lugo de Portomarín, na súa VIII celebración chegaron a participar case 1000 cazadores, na IX celebración uns 600 cazadores mataron 51 raposos e na XII celebración uns 450 cazadores mataron 46 raposos. (Fonte: Federación galega de caza). No IX Campionato social do Tecor Terra Chá, de febreiro do 2019, 258 cazadores mataron 75 raposos. (Fonte: Xefatura Territorial de Medio Ambiente de Lugo)

A tempada de caza do raposo esténdese do 1 de setembro ao 12 de febreiro. Ademais a Xunta autoriza, neste tempo, as competicións de caza de raposo sen a elaboración previa dun censo de raposos que achegue información acerca da densidade actual do raposo a nivel local ou autonómico. A Xunta acepta os datos de capturas e avistamentos proporcionados polos tecores sen estudos independientes con que contrastalos, permitindo unha elevada presión cinexética sobre a especie.

Cada ano a Xunta de Galicia autoriza «campionatos» para masacrar raposos coma se matar fauna silvestre fose un deporte sen consecuencias no equilibrio entre especies. En poucos anos foron tiroteados máis de 90.000 mamíferos por simple diversión.

2.- Os raposos prestan servizos ecosistémicos de carácter esencial. Un servizo ecosistémico de importancia que realizan é o da eliminación e procesado de cadáveres de animais e dos seus restos, limpando así o campo ao eliminar carroñas dos nosos montes que poden ser focos de infección para outros animais, como a mixomatose do coello. Outro servizo ecosistémico realizado polo raposo é o control de pragas agrícolas, depredando sobre as poboacións de pequenos vertebrados que poden ser perxudiciais para o ser humano e axudando a manter o equilibrio ecolóxico. Unha poboación sa de raposos mantén baixo control aos roedores actuando sobre os eventuais incrementos no seu número, suavizando este incremento e evitando males maiores para as colleitas. Se cadra, a máis relevante é a implicación sanitaria que teñen os raposos no control da enfermidade de Lyme (borreliose), unha doenza que se non se diagnostica pronto e non se trata a tempo pode provocar secuelas importantes. Transmítese dos animais ao home (zoonose). O axente etiolóxico é a bacteria Borrelia burgdorferi que se aloxa asintomáticamente nos roedores. O vector que a transmite é un ácaro chupador de sangue, o carracho Ixodes ricinus. Existe evidencia científica de que cantos máis raposos manteña un bosque, menos roedores existen e os que logran sobrevivir campean menos e polo tanto baixa a posibilidade de que os múridos sexan hospedadores das garrapatas e que así éstas sexan transmisoras das borrelias que producen a Enfermidade de Lyme no ser humano. Tense cuantificado en 20 veces menos o descenso da presenza de carrachos infectados por Borrelia burgdorferi en bosques ben poboados de raposos. Por tanto nos bosques nos que existan raposos, lobos, aves rapaces ou calquera outro depredador de roedores estamos a ser asistidos por loitadores biolóxicos que axudan a diminuír a incidencia da Enfermidade de Lyme.

Continuando cos servizos ecosistémicos, tal vez o menos coñecido é o da diseminación de sementes; o raposo actúa tratando as sementes e esparexéndoas pola contorna ao longo de quilómetros nas súas roldas diarias. Este pequeno cánido, é un animal clave para a restauración natural dos ecosistemas xa que a súa dieta está composta parcialmente de froitos e bagas de plantas, árbores e arbustos que son dixeridos, separando así as súas sementes da pulpa e pel para máis adiante ser excretados lonxe da poboación vexetal orixinal onde as sementes poden xerminar colonizando así outras zonas e mellorando a diversidade vexetal deses lugares, ou favorecendo a recuperación dos terreos queimados.

Sabemos que o raposo é máis necesario no campo que nunca por ser o antídoto para evitar o contaxio e expansión da enfermidade vírica do coello. Todos os cazadores ben o saben. Acaba coa praga de ratos do campo. Alí onde non haxa raposos todos os anos haberá mixomatosis e outras pestes no coello. Onde haxa raposos haberá coellos.

3.- A partir do día 6 de xaneiro moitas femias do raposo están xa preñadas. A finais de decembro comeza o celo nelas, iníciase entón a súa época de máxima sensibilidade. Os cazadores móstranse moi satisfeitos de matar o maior número de animais, descoñecendo o número de femias que se van feridas, que probablemente abortarán ou morrerán nos seus tobos. Algúns animais contraerán infeccións no seu corpo pola penetración da munición, infeccións na pel, de aí contraerán a sarna e outras enfermidades; infectarán os montes e contaxiaranse moitas outras especies; ademais dos raposos sans, lobos, animais domésticos, etc.

4.- Hoxe en día a caza non demostra utilidade algunha, o que se percibe son os seus efectos perxudiciais para o medio ambiente. Cos milleiros de animais tiroteados en Galicia podemos imaxinar o problema da contaminación por chumbo causada pola munición empregada, que vai parar ao chan e as augas, ben directamente ou ben indirectamente a través dos cadáveres, afectando a moitas especies, entre elas especies protexidas en situación de vulnerabilidade e mesmo á nosa. Así a caza non só afecta ás especies cinexéticas, senón que a súa práctica perxudica ao conxunto de especies do ecosistema.

A practica da caza tamén supón un risco para as persoas e impide transitar libremente polo monte ou realizar outros aproveitamentos.

5.- Os campionatos perpetúan a idea de que os raposos son unhas alimañas ás que hai que controlar. A día de hoxe coñécese a importancia dos raposos nos ecosistemas e non se ven unicamente coma ladróns de galiñas. A razón da caza do raposo é a competencia cos cazadores polas especies de caza menor como a perdiz e o coello que, procedentes de granxas cinexéticas, son soltadas nos tecores, por iso os raposos son obxecto da denominada caza por xestión, na que son eliminados para que os cazadores dispoñan de máis caza. Estas accións, de soltas de presas e eliminación de depredadores, afectan ao equilibrio dos ecosistemas.

En virtude do anterior,

SOLICÍTASE Á DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO NATURAL DA XUNTA DE GALICIA:

1.- A PROHIBICIÓN DAS COMPETICIÓNS DE CAZA DE RAPOSOS EN GALICIA que claramente vulneran a Lei 13/2013 de caza de Galicia. Segundo esta lei, non seu artigo 1. Obxecto e finalidade, indica: “Esta lei ten por obxecto regular o exercicio da caza na Comunidade Autónoma de Galicia coa finalidade de protexer, conservar, fomentar e aproveitar ordenadamente os seus recursos cinexéticos de xeito compatible co equilibrio natural e cos distintos intereses afectados”. NON AOS CAMPIONATOS DE RAPOSOS NO ANO 2023

2.- A SUSPENSIÓN DAS COMPETICIÓNS DE CAZA DE RAPOSOS PREVISTAS PARA O ANO 2023 en base ao principio

de precaución en materia ambiental, polos grandes servizos ecosistémicos que estes prestan, por estar as femias de raposo xa preñadas nas datas de celebración dos campionatos, na época de máxima sensibilidade, pola contaminación por chumbo procedente da munición e polos desequilibrios provocados nos seus ecosistemas.

3.- INFORMACIÓN SOBRE A DATA E LUGAR DE CELEBRACIÓN DAS COMPETICIÓNS PREVISTAS PARA O ANO 2023,

proporcionada coa antelación suficiente á súa celebración.

Asinan a nota ademais de Ecoloxistas en Acción Galiza: Loita Raposa, Petón do lobo, Plataforma Galega para a Defensa Animal e da Natureza, Free Fox, AGA, Plataforma pola Convivencia Ética coa Fauna Silvestre e Plataforma NAC.

Foto. Ecoloxistas en Acción