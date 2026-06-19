José Peñín encabeza el palmarés delos XV Premios D.O. Ribeiro, que se entregarán en Vigo

Durante la gala se reconocerá la labor de instituciones y personas que prestigian la denominación y se conocerán los vinos ganadores de la Cata Oficial.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro celebrará el próximo 2 de julio la gala de entrega de los Premios D.O. Ribeiro, que este año llegan a su XV edición con la ciudad de Vigo como escenario, reuniendo arepresentantes del sector vitivinícola, instituciones y profesionales vinculados al sector.

Se reconoce así “la excelencia, el esfuerzo y la dedicación de quienes contribuyen al prestigio de la denominación”, tal y como señaló la presidenta del Consejo Regulador, Concha Iglesias, que trasladó su enhorabuena a todas las personas y entidades galardonadas, entre ellas José Peñín, creador de la prestigiosa Guía Peñín de Vinos, elegido ‘Persoeiro de Honra’ de esta edición.

Iglesias recordó que esta gala supone “un reconocimiento al trabajo desarrollado por bodegas, viticultores y prescriptores que impulsan el crecimiento y la proyección de Ribeiro”, cuyos nombres se irán desvelando en fechas próximas, e hizo hincapié en los méritos de José Peñín, galardonado por su “destacada labor divulgativa, con la que ha acercado la cultura vitivinícola a diferentes generaciones de consumidores”.

La presidenta de la D.O. Ribeiro también habló de la elección de la ciudad olívica como marco de la entrega, tras dos ediciones en la provincia de Ourense, invitando al sector a la gala que tendrá lugar el 2 de julio, a las 19.00 horas, en el Auditorio Mar de Vigo. “Nuestra intención”, dijo, “es seguir llevando la esencia del Ribeiro a nuevos escenarios y acercar así nuestra cultura vitivinícola a diferentes puntos de Galicia”, explicando que la gala se celebrará en Vigo “coincidiendo además con la celebración de la Semana do Ribeiro, en la que se realizarán diversas actividades de promoción y difusión en la ciudad a lo largo de esos días”.

Premios. Como ya viene siendo tradicional, el Consejo Regulador de la D.O. Ribeiro entregará también en la gala los premios Vida entre Vides, Ribeiro en Nós, Mellor Tarefa de Comunicación, Universo Sumiller, Mellor Taberna-Bar de Viños, Mellor Vinoteca–Tenda Especializada y Mellor Servizo de Viño en Restaurante, que buscan reconocer el compromiso con la conservación de la tradición vitivinícola y su contribución a la promoción de la calidad y singularidad de los vinos amparados por la denominación.

Además, en el transcurso de la gala se entregarán los premios a los vinos ganadores de la Cata Oficial que se conocerán durante la propia ceremonia.

JOSÉ PEÑÍN. Persoeiro de Honra

Considerado una de las figuras más influyentes de la crítica vinícola española y uno de los principales prescriptores del vino en el ámbito hispanohablante, José Peñín es el fundador de la Guía Peñín de los Vinos de España, una publicación de referencia para profesionales, bodegas, distribuidores y aficionados, convertida desde su creación en una de las herramientas de valoración y consulta más prestigiosas del sector.

Periodista especializado y divulgador, Peñín ha dedicado más de cinco décadas al estudio, análisis y promoción de la cultura del vino, siendo pionero en España en la implantación de un sistema de puntuación y evaluación sistemática de vinos, con el que contribuyó decisivamente a la profesionalización de la crítica vinícola y a la difusión de criterios de calidad que hoy forman parte de los estándares habituales del sector.

A lo largo de su trayectoria ha recorrido las principales zonas vitivinícolas del mundo, catando miles de referencias y documentando la evolución del viñedo y de las bodegas del país, dando visibilidad tanto a grandes productores como a pequeños proyectos familiares, y ayudando a situar el vino español en los mercados nacionales e internacionales.

Colaborador habitual de varios medios de comunicación, el periodista leonés también ha participado en la creación de algunas de las primeras publicaciones especializadas en vino de España, y ha desarrollado iniciativas pioneras como el Club de Selección de Vinos (CLUVE).

Su visión global del sector, que integra producción, comunicación, comercialización y patrimonio cultural, ha convertido a José Peñín en una referencia para enólogos, sumilleres, bodegueros y aficionados, y su contribución al prestigio del vino español ya le ha valido numerosos galardones a lo largo de su trayectoria, a los que ahora se suma el ser elegido ‘Persoeiro de Honra’ de la D.O. Ribeiro.