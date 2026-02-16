El Bergantiños cae en un partido alocado ante un Rayo Cantabria que no había ganado como visitante (3-4)

El Bergantiños, que empezó ganando con un rápido gol de Keko Hevia, acabó siendo remontado y yendo a remolque del Rayo Cantabria, que logró en Carballo su primer triunfo como visitante. Mascaró, dos veces, Argos y Dfiego Díaz, este de penalti, marcaron para los cántabros. Fito y Koke, este en la prolongación, completaron los tres de los de Carballo.

Flojera defensiva

El Bergantiños precisaba salir de su crisis de resultados y nada mejor para hacerlo recibiendo a unos de los equipos que desconocía la victoria lejos de su feudo, el Rayo Cantabria.

El partido comenzó de la mejor manera. A los cinco minutos, Keko Hevia cabeceó a la red un saque de esquina servido por Iago Novo.

El Bergantiños empezó mandando y el gol le daba más confianza. Sin embargo, a los diez minutos, el partido se complicó. Tass perdió su marca, el Rayo Cantabria saltó línea por el desajuste, Solórzano recibió para entrar en el área, chutó cruzado y el balón, que se perdía, fue desviado en la perpendicular del poste por Mascaró.

Solórzano, cambiado de banda, pudo firmar la remontada con un balón que recibió en el área. Algo ladeado, el exterior izquierdo disparó al primer palo, pero Canedo rechazó.

Lo mismo pudo hacer Javirro. Recibió en su desmarque el pase de Pedro Ramos, encaró a Laro, pero su chut lamió el palo por fuera a punto de cumplirse la media hora.

En el 37 anotó Argos. SE desmarcó junto a la línea de banda, salió de un regate hacia el área, tomó como referencia el pico de la pequeña y firmó un disparo, elevado ligeramente por Keo Hevia, que intentó desviar. El Rayo Cantabria ya estaba por delante (1-2).

Un penalti riguroso para los visitantes y otro no pitado para los locales

El Bergantiños fue a por el empate tras el descanso, pero su capacidad ofensivo se vio limitada a un remate temprano de Germil.

Todo se volvería más oscuro a los 57 minutos, tras un libre directo lanzado por Sergio Martínez. La pelota impactó en en centro de la barrera y el asturiano Rodíguez García señaló penalti por una presunta mano. Diego Díaz lo ejecutó con maestría.

La reacción local no se hizo esperar. Siete minutos después, Fito, desde la frontal, con un chut a la media vuelta, sorprendió a Laro, que no alcanzó el disparo cruzado.

El colegiado hurtó la clara posibilidad del empate poco después en una decisión poco comprensible. Keko se fue de su marcador en la línea de fondo tras recibir la tarascada, entró en el área, donde fue objeto de una nueva falta y el colegiado, que había dado la ley de la ventaja en la primera, se volvió atrás. No pito el penalti y sí la primera de las faltas.

Los locales embotellaron a los cántabros, pero en una de las escasas salidas, a los 74 minutos, Mascaró dejó constancia de un año de trabajo en Primera División con el Mallorca, recortó a los dos defensas que intentaron tapar su tiro en la frontal y mandó un misil a media altura que se coló cerca del palo.

Pese a que el Bergantiños seguiría intentándolo, el último arreón sería demasiado tarde, metidos en la prolongación de siete minutos. Koke bajó un cambio de orientación, regateó en conducción a Rodri y cruzó ante Laro.

Quedaban tres minutos y los bombeos al área visitante carecieron de remate. El Bergantiños cayó en As Eiroas ante un rival que sumara ocho empates como forastero, que en Carballo celebró su primer triunfo lejos de La Planchada.

Ficha

DOMINGO 15/02/2026 (17,00) Campo: AS EIROAS (400)

BERGANTIÑOS F.C. : 3 – RAYO CANTABRIA : 4 (1‑2)

BER : Canedo; Peñalver, Fito, Keko, Sola; Koke, Tass (Onyia 62’), Pedro Ramos (Barck 83), Iago Novo, Javirro (Álex Pérez 83’); Germil (Cerro 74’). Ent. Simón Lamas. (Banco: Román (g); Asier Grande; Nacho Pastor; Diego; Álex Melide).

RAY : Laro; Argos, Carlos, Ekain, Cordero (Rodri 83’); Diego Díaz (Gabi 88’), Vallecillo, Mascaró, Sergio Martínez (Javi García 67’), Solórzano (Hugo Martín 67’); Santi (Vasiljević 83’). Ent. Ezequiel Loza. (Banco: Álvaro Jiménez (g); Cagigal).

Goles: 1-0 Keko Hevia 5’; 1-1 Mascaró 10’; 1-2 Argos 37’; 1-3 Diego Díaz 57’(p); 2-3 Fito 64’; 2-4 Mascaró 74’; 3-4 Koke 89’.

Árbitro: Rodríguez García (Asturias). Auxiliares: González Eguren Álvarez y Blanco Rodríguez.

Amonestaciones: TA: Iago Novo 33’; Laro 60’; Solórzano 65’; Vallecillo 69’; Pedro Ramos 77’; Carlos 90’.

Foto: Germil y Fito observan como la pelota se dirige a la red tras el remate de Keko Hevia. © 21noticias.com