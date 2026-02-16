El día después. El CD Lugo sabe ganar en casa

El CD Lugo se reencuentra con el triunfo en el Ángel Carro, después de dos derrotas ante su afición ante Unionistas CF y SD Ponferadina, dos equipos sin duda en alza. Los rojiblancos se impusieron esta tardee a un CD Guadalajara que lo deja a las puertas del descenso, como penúltimo clasificado, con 21 puntos y a 7 de la permanencia que cierra por abajo el CD Ourense con 28 puntos.

Con esta novena victoria (9), el CD Lugo (36) se coloca a un solo punto de la zona de playoff que cierran por abajo Racing de Ferrol y Real Madrid Castilla (37), ganándole el average particular al Racing de Ferrol (2-1 y 1-1) y teniendo pendiente el que perdió en el Alfredo D. Stefano (2-1) en la primera jornada y al que recibirá en la vigésimo octava jornada de Liga, el tercer fin de semana de marzo.

En esta vigésimo cuarta jornada (24ª) el CD Lugo asciende a la sexta posición tras superar en la tabla al Barakaldo CF (34), AD Mérida (35), Zamora CF (35) y Bilbao Athletic (36), aunque empatado a puntos con este último, pero con mejor average general, ya que el particular lo tiene pendiente, ya que tras perder (2-0) en Lezama y al que recibirá en la vigésimo sexta jornada el viernes 27 de febrero, en el Ángel Carro.

Cuatro bajas en los locales y siete en los visitantes

Cuando todavía van cinco jornadas de la segunda vuelta, las lesiones y las sanciones ya empiezan a surtir efecto en los diferentes clubes de este Grupo I de la 1ª RFEF, como hoy fue el caso del CD Lugo, que al final no logró recuperar al centrocampista Txus Alba y al atacante Nico Reniero, además de seguir contando con las bajas de Iago López, ya que, aunque esta semana se incorporó al grupo, sigue sin ritmo para darle entradas, a la vez que se cayó el pasado domingo en Ferrol Diego Caballo.

El equipo lucense que tuvo que cambiar de campos de entrenamiento, durante la semana, ya que el campo de O Ceao estaba casi impracticable y el de Pol tampoco estaba en sus mejores condiciones, por lo que al final tuvieron que entrenar en el Campo Municipal de O Corgo, pese a lo cual en la última sesión de la semana se retiraba lesionado el mediocentro defensivo Antonio Perera.

Las cinco ausencias no solo propiciaron el debut como titular de Pere Haro en el lateral izquierdo, en el lugar del lesionado Diego Caballo, a la vez que volvía al once inicial Neco Celorio, mientras que la ausencia de Antonio Perera, tal vez propició la titularidad de Kevin Presa como jugador de cierre de medio campo, donde, junto a Celorio, también jugaron, además del citado Celorio, Álex Balboa, Víctor Pastrana y Álex Gallar.

Con esta derrota, el CD Guadalajara que viajó a Lugo sin Javi Ablande, Kike Cadete, Julio Martínez, Pablo Rojo, Guille Perero y Salifo Mendes, dio bastantes facilidades y se hunde todavía más en la tabla, sobre todo tras las victorias ayer del Ourense, del que queda ahora a 7 puntos y a 6 de un CP Cacereño, que también ganó ayer y esta tarder lo hizo el CF Talavera, aunque estos dos últimos siguen en zona de descenso, pero las derrotas en casa del Arenas, ayer ante la Ponferradina y la del Avilés hoy en Vigo, complica algo la clasificación de vascos y asturianos se pueden ver en más peligro en las jornadas que restan, ya que sobre todo el Cacereño viene en línea ascendente.

Por delante de los 8 últimos, como son Real Avilés Industrial y Arenas de Getxo (30), Ourense CF (28), CP Cacereño (27), CF Talavera (25), CD Guadalajara (21) y Osasuna Promesas (20), están dos equipos que vienen de menos a más, como son la SD Ponferradina y el Unionistas de Salamanca CF, ya que ambos se colocan con 33 puntos, tras sumar 13 y 10 puntos en estas primeras 5 jornadas de la segunda vuelta, si bien el Cacereño sumó 11 y el Tenerife 10.

Victoria de confianza ante nuevas pruebas de altura

La victoria del CD Lugo, aunque no fue lo brillante que se esperaba, ya que no jugó bien el equipo rojiblanco, pero fue justo vencedor, aunque la victoria la certificó a media hora del final, tras señalar el colegiado un penalti, tras caer en el área visitante, Neco Celorio ante Jorge Casado, que en las imagines no se observó nada, pese a revisarlo en el FSV, el colegiado se mantuvo en sus 13 y tras revisarlo concedió el penalti que transformó Íker Unzueta, aunque había fallado 1, siendo el segundo que marca y el sexto de su cuenta particular, por lo que sigue como máximo realizador.

La victoria sin duda que mejorará la autoestima de los rojiblancos, a los que se les avecina un calendario más complicado que pudo ser la visita de un desdibujado CD Guadalajara, pese a que también tuvo alguna ocasión como un remate al travesaño en la primera parte y en la recta final, en la que tanto Pablo Muñoz, como Dani Gallardo pudieron haber maquillado el resultado.

De todas formas, el calendario que se le avecina al equipo lucense será sin duda más exigente, como puede ser la visita el próximo sábado al estadio de Pasarón, donde visitará a un Pontevedra CF, que tendrá la baja de Miguel Cuesta, expulsado ayer en Cáceres, aunque en tiempo de descuento, por doble amonestación. Los Rojiblancos jugarán en Pontevedra, el próximo sábado a las seis y media de la tarde (18,30).

Tras visitar al Pontevedra, el equipo lucense recibe al Bilbao Athletic, el viernes 27, a las siete de la tarde (19,00), luego visitarán al CD Tenerife, con el que jugarán el sábado 7 de febrero, a las cuatro y cuarto de la tarde (16,15) en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en el que será antesala de dos auténticas finales que se celebrarán consecutivamente en el Ángel Carro, donde recibirán al Real Madrid Castilla y al Arenas de Getxo, el segundo y tercer fin de semana de marzo.

Diez equipos metidos en solo 6 puntos de diferencia

Con esta victoria, el CD Lugo refuerza su sexta posición, con lo que por octava jornada consecutiva sigue instalado entre los diez primeros, aunque se podrían incorporar a la lucha equipos como SD Ponferradina y Unionistas de Salamanca CF y pueden meter en la lucha al Pontevedra CF, equipos entre los que tan solo hay 6 puntos de diferencia.

Los mayores huecos de la clasificación están entre el primero CD Tenerife (54) y el segundo, que es el Celta Fortuna (45), entre los que hay 9 puntos, mientras que el segundo abre otro hueco de 6 puntos sobre su inmediatro perseguidores, que es el Pontevedra CF (39), al que siguen bastante cerca Rácing de Ferrol y Castilla (37), CD Lugo y Bilbao Athlétic (36), Zamora CF y AD Mérida (35) y Barakaldo (34), al que precisamente siguen los citados bercianos y salmantinos con 33, por lo que la lucha de momento por tres puestos de play off, parece bastante igualada.

Luego hay un quinteto que parece ser el que está más cerca de luchar por evitar tres puestos de descenso, como pueden ser Real Avilés Industrial y Arenas de Getxo (30), Ourense CF (28), CP Cacereño (27) y CF Talavera (25), ya que abren un importante hueco sobre los dos últimos clasificados, como son el CD Guadalajara, que sigue bastante mermado y además lleva dos meses sin cobrar, y como colista sigue el Osasuna Promesas con 20 puntos.

Pendientes de la evolución de los lesionados

Todo hace pensar que a Pontevedra no viajará por lesión Diego Caballo y es probable que ayer se retirara también lesionado el extremo Víctor Pastrana, aunque habrá que esperar a ver el alcance de la lesión de Antonio Perera, que también fue baja, tras lesionarse en el último entrenamiento de la semana, mientras que Iago López, aunque vuelva a la convocatoria, presumiblemente no estará para jugar de inicio.

Uno de los que podría estar ya recuperado, aunque también podría estar de momento algo falto de ritmo, pero también se espera que pueda volver al menos a la convocatoria, el centrocampista ofensivo Txus Alba, quien ya trabaja con el grupo, al igual que Iago López e incluso el atacante argentino Nico Reniero, aunque las sensaciones de este último de momento no son las mismas que las de Txus Alba.

Yao Iglesias, con el debut hoy de Borja Sánchez, ya utilizó 34 jugadores, incluidos los 5 del filial, como son el meta Jorge Candal, Hugo García, Arao Camala, aunque este está lesionado de gravedad y su baja será de larga duración; luego también fue convocado incluso hoy Mateo Muñoz, quien ya lleva 9 convocatorias, las últimas 8 consecutivas, y además ya debutó el delantero Ibe Doumbouya.

Teniendo en cuenta que Yago Iglesias, con el fichaje de Borja Sánchez, ya cuenta con 25 jugadores en la primera plantilla, que con Borja Sánchez ya jugaron los 25, aunque Ognjen Teofilovic y Gabriel Costa jugaron menos, hasta el momento, los 4 que causaron baja en este mercado invernal, también jugaron en la primera vuelta, incluido David Rosón, ahora en el Compostela, que jugó 8 minutos y fue siempre convocado, el otro centrocampista Álex Carbonell, que incluso fue habitual y titular, mientras que los defensas Jon Merino, jugó en un par de encuentros y Nathaniel Nicholas participó en una decena de partidos.