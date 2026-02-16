El Proyecto Bóveda del presidente Trump. Por James Nava

Una de las grandes iniciativas del presidente Trump, como otras tantas, está pasando desapercibida para los medios de desinformación y manipulación corporativos, empeñados en llevar a portada noticias sensacionalistas de bajo nivel que no aportan nada. Me refiero al Vault Project (Proyecto Bóveda), anunciado el pasado 2 de febrero, que será una reserva estratégica de minerales críticos de Estados Unidos y una asociación público-privada con el objetivo de garantizar que las empresas estadounidenses, y en último término los ciudadanos, no se vean perjudicados por escaseces en la fabricación. Esta reserva de minerales, con un presupuesto inicial de 1.670 millones de dólares en capital privado y un préstamo de 10.000 millones de dólares del Banco de Exportación e Importación de EE. UU, lo que hace un total de casi 12.000 millones de dólares, permitirá amortiguar a los fabricantes de automóviles, empresas tecnológicas y otros productores contra escaseces y shocks de otros recursos vitales mientras el país reduce su dependencia de China, un proceso que ya está en marcha.

Los planes de la Administración Trump son establecer unos precios mínimos para estos minerales críticos, protegiendo la cadena de suministro de los precios depredadores que impone el régimen chino, y aislar a las industrias estadounidenses de alteraciones del mercado, como puede ser el cambio de normativa sobre minerales críticos que China anticipó el año pasado, que sometería todas las ventas de este tipo minerales extraídos o procesados ​​en China, que representa hasta el 90% del suministro mundial, a la revisión y aprobación de las autoridades chinas.

Este proyecto fortalece a las empresas privadas en un momento trascendental. En lo que respecta a los intereses de seguridad nacional, el Pentágono ya tiene una reserva de minerales críticos, que se almacena en seis lugares distribuidos por todo el país, para casos de emergencia. De forma paralela, el presidente Trump ha firmado una orden ejecutiva para fortalecer la cadena de suministro de minerales críticos. Esto es esencial para que no se repitan situaciones como la ocurrida a principios de 2025, cuando las autoridades chinas implementaron una versión a menor escala de un régimen de licencias para minerales críticos, lo que provocó interrupciones en el suministro y que algunos fabricantes de partes de automóviles se vieran obligados a cerrar líneas de producción enteras.

Sólo la determinación del presidente Trump ha encauzado este tema y después de una reunión entre los equipos negociadores de Estados Unidos y China en octubre de 2025, el régimen chino acordó pausar su nuevo sistema de licencias durante un año, tiempo suficiente para que Estados Unidos encuentre otras fuentes fiables. Trump está decidido a no depender de China y es una de sus mejores decisiones. Para ello, el Proyecto Vault (Bóveda) se convertirá en la clave de esta estrategia de reducción de riesgos y de independencia en minerales críticos, que contará con la participación de algunas de las mayores empresas estadounidenses, tales como Google, Boeing, General Motors, Corning, y Stellantis. El proyecto permitirá a las empresas que participan acceder a los minerales críticos que soliciten a precios fijos a cambio de pagar una cuota de mantenimiento de reservas, un pago por adelantado de sus compras y el compromiso de seguir comprando dichos materiales en años futuros.

El presidente Trump ha ordenado a las agencias involucradas en la iniciativa que buscaran una solución que no afectara a los contribuyentes. De esta manera, los fabricantes y trabajadores de todo el país podrán tener la seguridad de disponer de todo lo que necesitan cuando más lo necesitan. Los contribuyentes obtendrán un rendimiento al financiar esta reserva estratégica de minerales críticos. La compra de las materias primas para la reserva será efectuada por empresas comercializadoras de materias primas energéticas como Mercuria Energy Group, Traxys North America y Hartree Partners.

El mecanismo impuesto de precios fijos contrarrestará las prácticas de precios depredadores del régimen chino que llevaron a la quiebra a las empresas mineras y procesadoras internacionales de minerales críticos hace algunos años. No debemos perder de vista que las empresas chinas están subsidiadas por el estado y han socavado múltiples industrias de Estados Unidos y de todo el mundo durante años al inundar el mercado con productos a precios más bajos a los de sus competidores estadounidenses o de otros países. Una situación a la que Trump está dando la vuelta.

De entrada, las empresas que participan en el Proyecto Vault están cerrando acuerdos de compra a largo plazo a precios fijos, lo que servirá para establecer precios mínimos para la industria, tal y como es el deseo de la Administración Trump, que a diferencia de otros gobiernos, como el socialcomunista de Pedro Sánchez en España, vendido a China, sí defiende los intereses nacionales y sus industrias.

Este proyecto se enmarca en la ofensiva que el presidente Trump ya inició con una orden ejecutiva que ordena al Representante Comercial y al Secretario de Comercio de EE. UU negociar acuerdos sobre minerales críticos con socios comerciales, basándose en criterios de seguridad nacional. Precisamente uno de sus objetivos era asegurar precios mínimos con los socios, a cambio de que Estados Unidos garantizara precios mínimos de importación para los minerales críticos. De momento se han logrado varias alianzas con Japón, Australia, Ucrania y Congo. Ya hay en marcha alianzas con 11 países más y otros 20 están interesados. Estos acuerdos incluyen cooperación en investigación y desarrollo e inversiones multimillonarias y salvaguardas de precios, entre otros aspectos.

De la importancia que el presidente Trump concede a este tema, da cuenta la primera Reunión Ministerial de Minerales Críticos de EE. UU organizada el pasado 4 de febrero para dar un impulso a la colaboración y con el fin de asegurar estos componentes críticos vitales para la innovación tecnológica, la fortaleza económica y la seguridad nacional.

En definitiva, lo que desea el presidente Trump y está logrando es que tengamos suministros de minerales críticos y cadenas de suministro que sean confiables y diversas, y no demasiado centradas en un solo lugar donde puedan ser usadas como palanca contra nosotros o nuestros socios de otros países. Se acabaron las décadas en las que el establishment político vendió la soberanía nacional a Pekín a cambio de litio barato. Asegurar los minerales críticos distingue a una superpotencia de un país en decadencia. Por eso Trump está trabajando intensamente para que Estados Unidos extraiga nuestros propios recursos y romper el estrangulamiento de países adversarios. La era de la vulnerabilidad termina con las políticas de Trump, que prioriza el liderazgo también en los minerales críticos, que son vitales para los dispositivos que usamos todos los días, que alimentan nuestra infraestructura, industria y defensa nacional. Trump ha puesto el objetivo en tener un mercado global que sea seguro, un suministro global que sea duradero y que esté disponible para todos, todas las naciones, y a un precio asequible. Es una prioridad para este presidente y esta Administración.