 “Espinas” de Roby Damian: lo que dejamos (y tomamos) de las personas que alguna vez amamos

En su nuevo sencillo, la artista mexicana combina varios estilos musicales para dar forma a una canción marcada por la originalidad: en “Espinas”, los ritmos urbanos se mezclan con la balada acústica para recordar la dualidad de las relaciones humanas.

Uno de los nombres a seguir durante 2026 es el de Roby Damian, artista que se ha posicionado como una de las voces con mayor proyección en la escena del pop nacional, dado su talento para crear música que, además de propositiva y original, conecta directamente con las emociones de su generación.

Muestra de ello se encuentra en “Espinas”, sencillo que prepara el camino para su álbum debut, llamado a ser una de las grandes sorpresas del año. En esta canción, Roby nos entrega una singular mezcla de formas musicales: lo que arranca como un pop experimental, se transforma en una balada de tono semi-acústico, hasta que llega el coro, cuyos ecos al R&B le dan un matiz único. Por si fuera poco, hacia el final de la canción se suma un sutil beat de reggaetón, mostrándonos la capacidad de la cantautora para explorar géneros.



Esta combinación no es gratuita o coincidencia: la letra de “Espinas” se enfoca en retratar todos los vínculos que hemos vivido y que, para bien o para mal, han dejado una huella profunda en nosotros, por tanto, cada estilo musical es una metáfora de la variedad de personas que han tocado nuestro corazón.



En ese sentido, Roby señala: “siempre he pensado que una parte de ti se queda en cada relación que has tenido: no importa si fue una relación amorosa o amistosa, cuando algo termina, siempre queda la nostalgia de recordar las partes que alguna vez nos habitaron”.

Y añade: “cuando escribí ‘Espinas’, también pensé en la gratitud por lo compartido, lo aprendido e incluso por todo lo que dolió. En la canción hice un ejercicio consciente de exagerar las emociones para no clavarme sólo en la tristeza, sino hacer algo con honestidad y balance”.

Finalmente, Roby señala: “con ‘Espinas’ agradezco el haber dejado pedazos de mí en la gente que ha pasado por mi vida: los que se han ido, los que están e incluso los que estarán. También agradezco por las partes que han dejado en mí…aunque pensándolo bien, hay algunas que no jaja, pero de eso se trata vivir: de experimentar todas las emociones que podamos”.

Con este lanzamiento, Roby Damian reafirma su papel como una escritora curiosa, capaz de romper fronteras, dueña de una sinceridad única, la cual le permite construir una narrativa moderna y cercana.



No lo pienses más y déjate llevar por las “Espinas” de Roby Damian, ya disponible en todas las plataformas digitales.