Luke Valenti gana el Memorial Sanroma en el estreno de temporada del Equipo Cortizo

El corredor canadiense fue el vencedor de la general en una prueba en la que la los de Marcos Serrano también se llevaron el triunfo por equipos.

El Equipo Cortizo abrió la temporada 2026 con el triunfo de Luke Valenti en el Memorial Sanroma de Almagro (Ciudad Real). El Padronés, que había cerrado el 2025 con la victoria en la Volta a Galicia, regresó ganando y exhibiendo un gran nivel colectivo que deja entrever que afrontará otra campaña peleando por metas importantes.

Las intensas lluvias vividas en las últimas semanas habían condicionado la preparación de pretemporada del Cortizo, limitando las salidas grupales en carretera y provocando la suspensión del que iba a ser el primer test del equipo: la Prova de Abertura en Aveiro (Portugal). Por lo tanto, los de Marcos Serrano llegaban a la cita en tierras manchegas con la intención de ajustar el engranaje pensando en el inicio de la Copa de España que tendrá lugar el próximo fin de semana en Don Benito (Badajoz). Así, el Memorial Sanroma se convertía en la primera prueba de fuego para el Padronés y una ocasión inmejorable para empezar a calibrar el estado de forma de sus rivales.

La realidad es que el Cortizo saldó con nota su participación en la cita de Almagro. Durante los tres días de competición, la escuadra azul y amarilla fue protagonista en las escapadas del día, en las que metió a sus corredores más importantes: Maksym Bilyi, Martin Solhaug y Luke Valenti. Marcos Serrano era conocedor de que el viento y la doble subida al Alto de Hortezuelas podrían ser determinantes en la clasificación final en una prueba sin grandes dificultades montañosas. No fallaron las previsiones del técnico de Chapela, quien pretendía llegar a la última jornada con sus tres líderes con opciones de hacerse con la clasificación general. Luke Valenti era el mejor posicionado, partiendo en la mañana de este domingo con el mismo tiempo que el líder provisional, Joan Roca (Arabay-Illes Balears). La fuga de la jornada se formó muy pronto, con apenas 60 kilómetros disputados, integrada por seis corredores entre los que se encontraba Martin Solhaug y a la que no tardó en unirse el propio Valenti. A partir de ahí, el entendimiento fue total y ya nadie sería capaz de darle caza al grupo cabecero hasta la meta, en la que Hugo Pradas (El Bicho) imponía su punta de velocidad para adjudicarse el triunfo parcial, mientras que Valenti ganaba la general y se apuntaba su primera victoria con el Cortizo. El Padronés también colocaba a Solhaug y a Maksym Bilyi entre los seis primeros de la clasificación final, exhibiendo un gran trabajo de bloque que se vio recompensado con el triunfo por equipos.

“Estoy muy contento por la victoria y muy agradecido a mis compañeros, indispensables para alcanzar este éxito. Ojalá sea la primera de muchas”, expresaba Luke Valenti nada más bajar del podio. Marcos Serrano tampoco ocultaba su satisfacción tras el primer test, celebrando que su equipo siga practicando “un ciclismo de ataque” y el nivel mostrado tanto por los nuevos fichajes como por el bloque. “Luke Valenti es un ciclista muy fuerte, coherente en su forma de correr y nos va a aportar grandes cosas”, reconoce el director deportivo del Cortizo.