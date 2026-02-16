Sarah Kinsley lanza su nuevo EP ‘Fleeting’

Sarah Kinsley, de Nueva York, lanza hoy su nuevo EP, Fleeting, a través de Verve Forecast/Fontana. Con los sencillos “Lonely Touch” y “Fleeting”, además de su primera colaboración en estudio con la artista británica Paris Paloma en “After All”, el EP Fleeting es el primer trabajo musical de Sarah desde el lanzamiento de su aclamado LP debut de 2024,Escaper.

Escucha Fleeting y pide el EP, que incluye un vinilo exclusivo de color Blueberry Jam y copias firmadas de Fleeting, aquí.

Hoy, el nuevo sencillo, “Truth Of Pursuit”, llega acompañado de un video dirigido y editado por Sarah, en el que se la ve rodeada de una colección de teclados y tonos azulados, mientras baila hacia un futuro imaginario con un nuevo amor. Pero pronto, un grito, y Sarah vuelve a la realidad, buscando lo que podría haber sido.

“Truth Of Pursuit”, es “una explosión que encapsula esa oleada de sentimientos que se produce cuando una nueva persona entra en nuestras vidas. El enamoramiento, la obsesión, la atracción de un nuevo flechazo. La vitalidad y la inevitable decepción que acompaña al deseo. Probablemente sea una de mis canciones favoritas de todas las que he compuesto”.

Escrito en la parte trasera de los taxis que recorren Nueva York y producido junto a su amigo y colaborador Jake Aron, el EP es el siguiente capítulo lleno de color del cuento de hadas de Sarah Kinsley, que sigue imaginándose cada día que pasa.

Sobre el EP, Sarah reflexiona: “El EP Fleeting es una colección de canciones que marcan mi regreso a un sentido de identidad perdido hace mucho tiempo. Es un disco que rinde homenaje al amor y al deseo. Una profunda promesa de cambio. Es una promesa de anhelar, de desear, de sentir profundamente y verdaderamente, a pesar de saber que todo es efímero”.

Escaper fue aclamado por la crítica y llamó la atención no solo de los críticos, sino también de Chappell Roan, que destacó el talento de Sarah a través de Instagram a principios de este año. Se trataba de un disco pop innovador y brillante, esculpido por un nuevo y prometedor talento. Afortunadamente, Fleeting no se queda atrás en ese aspecto: cinco canciones pop llenas de melodías que se entrelazan con imágenes oníricas y una instrumentación melodiosa.