Somos Cáceres exige una Plataforma Logística para sacar a la ciudad de la parálisis

Desde Somos Cáceres proponemos la creación de una Plataforma Logística estratégica que actúe como imán para nuevas empresas e industrias, aprovechando el potencial privilegiado de nuestra situación geográfica.

Rubén Cerrudo, secretario de Empresa de la formación, reclama un incremento urgente de las inversiones públicas y privadas: «Es la única vía real para reactivar la economía y el empleo que Cáceres necesita desesperadamente».

Un gobierno municipal sin proyecto

Nuestra formación denuncia que, a día de hoy, Cáceres sigue siendo una ciudad paralizada. Carecemos de proyectos de futuro como consecuencia directa de la nefasta gestión del Gobierno municipal del Partido Popular.

La Agrupación Local de Somos Cáceres insiste en que la prioridad debe ser convertir la ciudad en un entorno facilitador para el asentamiento empresarial, la creación de puestos de trabajo y el arraigo de la población. Sin embargo, este objetivo es inalcanzable sin una apuesta decidida por mejores infraestructuras e inversiones.

Desde Somos Cáceres manifestamos que la gestión del concejal de Empresa, Emilio Borrega, deja mucho que desear. Su inacción es absoluta: ni está, ni se le espera. Cáceres no puede permitirse un área de Empresa que vive de espaldas a la realidad industrial y logística de la región.