La banda Urko presenta nuevo álbum: “Capítulo II: A Semente do Caos”

La banda compostelana URKO acaba de presentar un álbum de 10 temas en Vila Nova de Familicão (Portugal) y en la Sala Moon (Santiago de Compostela), marcando un claro salto en ambición, sonido y narrativa.

Grabado, mezclado y masterizado por Diego López entre mayo y diciembre de 2025 en Gastrar Estudos (Boqueixón, GZ) y coproducido por Diego López y URKO, el álbum refuerza la identidad de URKO: metal directo, sin maquillaje y con un discurso propio.

El álbum cuenta con colaboraciones estratégicas que amplían el espectro sonoro sin perder fuerza: Mini Rivas a la voz en A Semente do Caos, Jose Ledo al solo de guitarra en Flor de Lirio y David Nández al piano en Conta Atrás. Las ilustraciones corren una vez más a cargo de Nando Vázquez, cerrando un proyecto coherente, sólido y fluido. URKO muta, evoluciona y se reafirma como una pieza clave del metal gallego actual.

Para quienes no lo conozcan, URKO se adentra en las raíces más profundas del heavy metal de los 90, absorbiendo la energía e intensidad puras del metal clásico con elementos contemporáneos. Con veteranos de la escena gallega como Mario César (Túzaros, Invivo, Deseqilibrio Mental) a la voz y la guitarra, Pat (Medomedá, Biribirlocke, Flúe) al bajo y la voz y Rafa “Fulas” (Tungsteno, Flúe) a la batería, URKO despliega una experiencia sonora que rinde homenaje a los cimientos del metal, desde la independencia y la propia identidad.

Con textos en gallego, inspirados en la fuerza, la resistencia, la introspección y el espíritu que transmiten los mitos muertos, ofrecen una narrativa potente y directa, capaz de traspasar barreras lingüísticas y mentales.

A través de su música, URKO captura la esencia del metal underground, crudo y orgánico, con un sonido contundente y emotivo.

Sus armas son riffs potentes y voces desgarradas, lo que hace de URKO, más que una simple banda de metal, una fuerza que impulsa la escena musical gallega hacia nuevos y oscuros horizontes.