Pachi Dopico en «As Charlas de Xerión»: En 1988 el Dépor tenía solo 9 peñas

En 1988, el mapa social del Deportivo estaba bajo mínimos: apenas nueve peñas oficiales formaban la retaguardia del club. Como relató Pachi Dopico en As charlas do Xerión, aquel Dépor previo al ‘Super’ no se medía en títulos, sino en la fe inquebrantable de unos pocos elegidos.

Vino el SuperDepor y la masa social fue creciendo. Comenzó la eclosión de peñas. A finales del año 90 el RC Deportivo tenía 200 peñas oficiales expandidas en todo el mundo. En la actualidad, el RC Deportivo cuenta con 220 peñas. Augusto Lendoiro fue el que provocó el despertar del equipo coruñés, con seis títulos y la pasión por el RC Deportivo de La Coruña.

Hoy, los rectores del club pretenden enterrar la memoria de Augusto César en el olvido, como si la historia pudiera borrarse por decreto. Pero el deportivismo no olvida; por mucho que traten de ignorar el pasado, la memoria de la grada es incombustible. Su silencio solo delata el proceder de quienes dirigen desde el frío despacho, ajenos por completo a la sensibilidad de una ciudad que late en blanquiazul.