Cae un 5% la producción de leche ovina y caprina en España, con un valor global de 1.000 millones

La cifra de producción de la leche de ovino y caprino experimentó un descenso del 4,5 % y 5,2 %, respectivamente, en el año 2025. Los datos revisados constatan que los productores entregaron a la industria 473,02 millones de litros de leche de oveja, y de 402,83 millones de litros de leche de cabra.

El valor generado se estima en 1.074 millones de euros, un 13,3 % menos que el año anterior (640,4 millones correspondientes al lácteo de oveja y 433,3 millones al de cabra). Pese a estos descensos, España se mantiene como como segundo productor de leche de oveja y tercero de cabra de la Unión Europea.

La tendencia se mantiene en 2026, y, según los datos del primer trimestre, el volumen de entregas de leche de oveja ha disminuido un 6,5% y el de cabra un 10,8% con respecto al mismo periodo de 2025.

Los datos han sido constatados hoy en la mesa sectorial del ovino y caprino de leche, que ha presidido la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, en la que se ha analizado la situación y se han debatido distintas cuestiones que preocupan a los agentes implicados.

El descenso en la producción se debe a una conjunción de factores, como la reducción de los efectivos productores o la coyuntura sanitaria de la cabaña, que puede estar originando problemas de fertilidad y mortalidad.

En lo que respecta al comportamiento de los precios, para el caso de la leche de oveja la situación muestra estabilización o descenso, en torno a los 10-11 euros por hectogrado, valor promedio de los últimos cinco años.

En el caso de la leche de cabra, el precio evoluciona al alza y se situó en 2025 en 13 euros por hectogrado, superior a los valores de 2023, que hasta ahora eran los máximos de los últimos cinco años. Este contexto productivo se ve reforzado para los productores con la aparente estabilización en los costes de alimentación estimados para estas especies.

La mesa ha analizado también la situación del comercio exterior de los quesos, para los que España es un actor clave. En 2025, las exportaciones se incrementaron un 4,9 % en volumen y un 4,6 % en valor, si bien las importaciones evolucionaron en mayor proporción (6,4 % en volumen y 10,8 % en valor) y la balanza mantiene un saldo negativo.

CONSUMO Y PROMOCION ALIMENTARIA

En la reunión se han revisado las distintas acciones de promoción alimentaria, tanto a nivel nacional como internacional, que realizan tanto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como el propio sector, y que representan un elemento estratégico para reforzar la competitividad y la visibilidad de los productos lácteos de ovino y caprino.

SANIDAD ANIMAL

La secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria ha repasado la actual situación de las enfermedades animales de los pequeños rumiantes, y ha recordado la importancia de la protección sanitaria del ganado.Ha subrayado que la vacunación es el máximo exponente de la prevención, en un contexto de alta actividad vectorial.