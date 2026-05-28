La Capitanía General de Sevilla rinde tributo a quienes dieron su vida por España

La ciudad de Sevilla ha acogido un solemne acto de izado de la Bandera Nacional y homenaje a quienes dieron su vida por España, organizado por la Capitanía General en el marco de las actividades complementarias conmemorativas del Día de las Fuerzas Armadas 2026.

La ceremonia, celebrada a las 12:30 horas en la Plaza del Ejército Español, frente a la histórica sede de la Capitanía General, ha reunido a representantes de los principales cuerpos e instituciones de la defensa y la seguridad del Estado, en una manifestación de respeto institucional, memoria y unidad de servicio a la Nación.

El acto ha contado con la participación de efectivos del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la Unidad Militar de Emergencias y la Guardia Civil, reflejando el carácter conjunto y permanente de las Fuerzas Armadas españolas en el cumplimiento de su misión constitucional.

La ceremonia de izado solemne de la Bandera Nacional, revestida de especial simbolismo, ha estado acompañada por un homenaje a los caídos, en reconocimiento a quienes entregaron su vida al servicio de España. Este tributo, profundamente arraigado en la tradición militar, constituye un ejercicio de memoria colectiva y de reconocimiento al sacrificio, la lealtad y el deber que han sustentado históricamente el compromiso de las instituciones armadas con la defensa de la soberanía nacional y la protección de los ciudadanos.

La celebración se inscribe en el programa de actos organizados con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, una efemérides destinada a fortalecer el vínculo entre la sociedad y sus instituciones militares, acercando a la ciudadanía la labor cotidiana de quienes sirven a España desde los distintos ejércitos y cuerpos de seguridad del Estado.

Fotografía Antonio Rendón Domínguez