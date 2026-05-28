O BNG de Lugo esixe a recuperación urxente do bus escolar gratuíto tras o «parón» do novo Goberno

O portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG) no Concello de Lugo, Rubén Arroxo, presentou unha proposición urxente para o seu debate no pleno municipal de hoxe co obxectivo de instar ao Goberno local a recuperar de inmediato o servizo gratuíto de transporte público para os centros escolares da cidade.
Dende a formación nacionalista explican que este servizo —posto en marcha en 2019 coa chegada do BNG ao Goberno Municipal— converteuse nun «verdadeiro éxito de demanda». Mostra disto son os 2.207 escolares que viaxaron no autobús urbano durante o presente curso 2025-2026.
Arroxo cualificou de «esencial» esta prestación por unha dobre vía:
- Apoio aos centros: Permite ás direccións dos colexios e institutos planificar actividades no exterior sen ter que asumir custos engadidos de transporte.
- Educación ambiental: Promociona entre a infancia o uso do autobús urbano como un medio sostible, económico e útil para comunicarse de xeito áxil por todo Lugo.
O voceiro do BNG criticou duramente que, transcorridos xa 20 días dende a moción de censura, o novo goberno local continúe sen prestar este servizo. Esta parálise, segundo apunta Arroxo, está a provocar un profundo malestar entre a comunidade educativa, especialmente nas semanas actuais, que coinciden co tramo final do curso escolar e co momento no que se organizan máis saídas e actividades fóra das aulas.
O transporte público debe deseñarse para responder ás necesidades reais do territorio e das persoas, que cada vez apostan máis por este modelo fronte ao vehículo privado», defendeu o portavoz nacionalista, quen agarda que o resto de grupos apoien a iniciativa para devolverlle este dereito canto antes ás escolas de Lugo.