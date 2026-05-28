Rossi López presenta su nuevo sencillo “Bongó”, un tributo vibrante a la identidad afrolatina 

La talentosa intérpreteRossi López anuncia el esperado lanzamiento de su nuevo sencillo musical titulado «Bongó», una exquisita obra escrita por el compositor Robert Requena. Esta nueva propuesta se erige como un tributo vibrante a la identidad afrolatina y al inmenso legado cultural heredado a través de la música folclórica.

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En «Bongó», Rossi López establece un cautivador diálogo lírico con el instrumento que da nombre al tema. A través de su inconfundible voz y una ejecución rítmica impecable, la intérprete explora con profunda sensibilidad la nostalgia por sus raíces, el orgullo inquebrantable por sus ancestros y la alegría intrínseca de nuestras celebraciones tradicionales.

Más que una canción, el texto de esta obra funciona como una genuina declaración de autenticidad. En ella, la artista reafirma con orgullo que su talento y carisma no son producto de la casualidad, sino herencias directas de su tierra, su historia y su gente.

«El bongó no solo marca el ritmo, sino que cuenta la historia de nuestros ancestros.»

En última instancia, «Bongó» celebra la música como un vínculo inquebrantable con el pasado. La interpretación de Rossi Lopez, sumada a la magistral pluma de Robert Requena, logra el cometido de la verdadera música folclórica: transformar la melancolía y el recuerdo en una poderosa fiesta colectiva y espiritual.

El sencillo «Bongó» ya se encuentra disponible en todas las plataformas destreaming musical y en YouTube. Se invita a los medios de comunicación, seguidores y amantes de la música tropical a sumergirse en esta experiencia sonora que honra nuestras raíces más profundas.

Acerca de Rossi López

Cantante de origen panameño radicada en los Estados Unidos, Rossi Lopez se ha consolidado como una voz destacada dentro de los ritmos caribeños y afroantillanos. Su rica trayectoria discográfica incluye la producción de un álbum de estudio titulado «Tome Mi Decisión», así como la exitosa grabación de diversos sencillos que resaltan su sabor y versatilidad, entre los que destacan«Soy Sonera», «Porque Tanto Afán», «Soy Rumbera» y «Azúcar, Guarapo y Ron».

















