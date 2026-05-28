XA’LUM estrena “Sad in Paradise”: reggaetón político desde la melancolía migrante

La artista gallega presenta en escucha privada “Sad in Paradise”, su próximo single, que estará disponible en plataformas el 5 de junio de 2026.

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Con este lanzamiento, XA’LUM plantea una pregunta directa: ¿se puede hacer reggaetón político? En “Sad in Paradise”, la respuesta llega a través de una canción que utiliza el pulso del reggaetón para hablar de la turistificación en España desde una mirada íntima, crítica y melancólica.

Escrita en español, inglés, francés y gallego, la canción construye un contraste entre el imaginario del “paraíso” y una sensación de tristeza, desarraigo y saturación turística. Costa del Sol, Canarias o Galicia aparecen como territorios atravesados por una transformación rápida, donde el deseo externo de consumo choca con la vida cotidiana de quienes habitan esos lugares.

Musicalmente, “Sad in Paradise” se mueve en un terreno de reggaetón lofi alternativo, con una estética dreamy y emocional que conecta con el universo híbrido de XA’LUM: rítmicas contemporáneas, sensibilidad folktrónica y una identidad marcada por la emigración, el acento, el cuerpo, el trabajo y la búsqueda de legitimidad.

Afincada en París desde hace cuatro años, XA’LUM construye un imaginario propio donde la cultura gallega dialoga con sonidos urbanos y electrónicos. Su nombre reúne dos símbolos esenciales: la sal, vinculada al mar y a las lágrimas; y el fuego —“lume” en gallego—, asociado a la energía ritual de sus ritmos y a la fuerza escénica de su propuesta.

“Sad in Paradise” no busca idealizar el paisaje, sino cuestionarlo. Es una canción bailable y triste al mismo tiempo; luminosa por fuera, incómoda por dentro. Una pieza que convierte el reggaetón en vehículo de denuncia sin renunciar a la emoción ni al cuerpo.

Sobre Xa’lum

XA’LUM es el proyecto de electrónica alternativa de una artista gallega afincada en Francia, donde fusiona tradición oral gallega, experimentación vocal, sintetizadores y ritmos contemporáneos. Formada en piano clásico y canto jazz, construye un universo propio donde la voz funciona como instrumento, mezclando alalá, regueifa, cantareiras, loops vocales y percusiones tradicionales con una estética electrónica, etérea y psicodélica.

Desde su debut en 2021, ha sido reconocida con premios como Sonidos Mans y Xuventude Crea, ha aparecido en TVG, ha recibido atención de medios como Mondo Sonoro, Les Inrocks y Dark Impala, y ha girado por España y Francia en salas y festivales. Su propuesta conecta raíz, cuerpo, migración e identidad desde una mirada contemporánea y profundamente personal.