Álex Ortiz finaliza su etapa en el CD Lugo

El técnico concluye su vinculación contractual con el club tras su trabajo tanto en la dirección de cantera como al frente del primer equipo.

EEl Club Deportivo Lugo informa de que Álex Ortiz finaliza su vinculación contractual con la entidad albivermella al término de la presente temporada y no continuará formando parte del club el próximo curso.

El club quiere agradecer a Álex Ortiz su trabajo, dedicación e implicación durante su etapa en la entidad, tanto en su labor en la dirección de la cantera albivermella como, posteriormente, al frente del primer equipo en el tramo final de la temporada.

Asimismo, el club le desea el mayor de los éxitos en sus próximos retos profesionales.