Cooperativa alimentadia Ecosol: Almeida desahucia a la cooperativa alimentaria Ecosol del barrio de Tetuán

La mañana de este viernes 29 de mayo de 2026 se ha ejecutado el desahucio de la cooperativa alimentaria Ecosol en el barrio madrileño de Tetuán. Con un despliegue de la policía local de Madrid desproporcionado, a las 8:30h la policía ha expulsado a las vecinas de la puerta de la cooperativa para acordonar la zona cortando varias calles y para el que se han destinado 4 furgones y 2 coches patrulla de la Policía local de Madrid, con un total de más de 30 agentes. A las 11:45 y tras la negativa de la comisión judicial a negociar se ha realizado el desahucio promovido por la propiedad del edificio, el Fondo Buitre Elix Rental Housing.

Ecosol es una cooperativa alimentaria que llevaba en el barrio de Tetuán más de 30 años. El fondo buitre Elix Rental Housing compró el edificio hace 2 años, durante los cuales Ecosol siempre ha querido negociar una renovación de contrato. El fondo siempre se ha negado y, hoy, con la connivencia del Ayuntamiento de Madrid dirigido por Martínez-Almeida, han puesto todos sus medios en favor del fondo buitre Elix para dejarles en la calle.

“Es la pérdida de tejido productivo del barrio, pero también mucho más”, destaca Celia, empleada del negocio que ahora se va a quedar sin trabajo. “También va a perder dinero el campo, el de los pequeños productores a los que desde hace muchos años compramos la fruta y verdura que cultivan. Desde pequeñas cooperativas en Murcia, hasta lo más cercano, en Madrid, donde compramos las fresas”, describe.

El dispositivo policial ha expulsado a las vecinas de la puerta de la cooperativa a las 8:30 de la mañana, pese a que el desahucio estaba programado para las 11:45H. En conversaciones con los agentes de policía han confirmado a las vecinas presentes, a miembros de la cooperativa, al abogado de la misma y al Sindicato de Inquilinas de Madrid que el despliegue ha sido ordenado por el Ayuntamiento de Madrid, y no por el juzgado, algo completamente inaudito.

Almeida ha utilizado a la policía local de Madrid como seguridad privada de un fondo buitre que ha destruido un comercio y ha afectado a decenas de productores, ganaderos y agricultores de varias provincias de España.

Las formas de actuación y el despliegue de la policía local de Madrid han sido desproporcionados, llegando incluso a amenazar a las activistas con multas o detenciones en caso de utilizar un megáfono para la protesta convocada. Tanto, que pareciera una vendetta personal del propio Alcalde Almeida, tras la visita de los vecinos y cooperativistas esta semana el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

El Fondo buitre Elix Rental Housing, imputado por acoso inmobiliario en el bloque de viviendas de Tribulete 7, es SOCIMI de la empresa AltamarCAM está dirigida por Claudio Aguirre, primo de Esperanza Aguirre, Ex-Presidenta de la Comunidad de Madrid. Al final, todo queda en casa.

El Ayuntamiento de Madrid, con Almeida a la cabeza, está militarizando cada desahucio en la ciudad de Madrid y poniendo, junto con Díaz Ayuso una alfombra roja al rentismo por encima de las vecinas.

La respuesta sindical será de igual o mayor contundencia si esta dinámica continúa así. El Sindicato de Inquilinas de Madrid llamó a la desobediencia inquilina en la movilización del pasado 24 de mayo y cada vez vamos a ser más, mejor organizadas y con mayor rabia. Elix Rental Housing es culpable del desahucio de la cooperativa Ecosol, pero Almeida es responsable.