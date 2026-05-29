Janluis debuta como solista con “No Es Mi Culpa”, una nueva apuesta global de la Bachata Urbana

Tras darse a conocer como integrante de la popular boy band DNX4, Janluis inicia oficialmente su carrera como solista con el lanzamiento de “No Es Mi Culpa”.

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El joven artista da un paso importante en su carrera con este nuevo lanzamiento que se encuentra inspirada en una de las canciones más virales de TikTok, “No Es Mi Culpa” fusiona la esencia romántica de la bachata con sonidos urbanos modernos, creando una propuesta fresca, internacional y lista para conquistar una nueva generación latina.

El sencillo fue producido por el reconocido hitmaker Enuel Torres, colaborador reciente del álbum multiplatino Better Late Than Never de Romeo Santos & Prince Royce.

Además, esta nueva etapa cuenta con el respaldo de los veteranos de la industria Elvin Polanco, conocido por descubrir a Aventura y Marvin Flores quien se destacó en los inicios como publicista en la etapa de Aventura y a lanzar la carrera de Romeo Santos.

El lanzamiento estará acompañado por “La Mera Vuelta”, una innovadora gira pop-up por barberías del noreste de Estados Unidos, conectando directamente con las comunidades latinas y la cultura urbana. Janluis también unirá fuerzas con la marca neoyorquina G West y participará este verano en importantes festivales latinos antes de viajar a República Dominicana, cuna de la bachata.

Este lanzamiento viene acompañado de un videoclip dado en la ciudad de New York, mostrando la versatilidad de JanLuis.

Con una creciente presencia viral en redes sociales y una identidad artística que mezcla tradición y modernidad, Janluis se perfila como una de las nuevas voces más prometedoras de la música latina.