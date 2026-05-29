Obradoiro. «Tu asiento en la Caldeira te vuelve a esperar: Campaña de Abonados 26-27»

Santiago de Compostela ha pasado dos temporadas sin la magia de la ACB. 726 días han sido tiempo más que suficiente para recordar lo que significa tener al Monbus Obradoiro compitiendo entre los más grandes del baloncesto nacional. Hay cosas que, de tan cotidianas, parecen normales… hasta que desaparecen. Y si algo sabe perfectamente este club, es lo muchísimo que cuesta recuperarlas.

Por esto y porque el Monbus Obradoiro nunca ha sido solo baloncesto es llegado el momento de pedirte que, aparte de animar al equipo, colabores con nosotros aportando tu granito de arena que nos permita afrontar con éxito la próxima temporada y sucesivas, seguro que si unimos esfuerzos lograremos estar entre los mejores.

Por esto te invitamos a hacerte Obrad’ouro.

Obrad’ouro

(Del 28 de mayo al 8 de junio)

Esta primera fase consiste en la realización de un préstamo participativo en los términos y condiciones que figuran en las condiciones particulares del préstamo.

Preguntas Clave sobre Obrad’ouro:

¿Qué es ser Obrad’ouro? Ser Obrad’ouro significa tenderle la mano a tu club cuando más lo necesita. Es formar parte activa, impulsarlo hacia el futuro y demostrar con orgullo que sabes lo que cuesta llegar a la cima después de todo lo que hemos vivido juntos.

Ser Obrad’ouro significa tenderle la mano a tu club cuando más lo necesita. Es formar parte activa, impulsarlo hacia el futuro y demostrar con orgullo que sabes lo que cuesta llegar a la cima después de todo lo que hemos vivido juntos. ¿Qué ventajas tiene ser Obrad’ouro? El 50% de lo aportado se descontará en tu abono de esta temporada. Exclusividad para renovar tu abono en el mismo asiento que la pasada campaña. Recibirás una camiseta especial, exclusiva y limitada del equipo.

en tu abono de esta temporada. Exclusividad para que la pasada campaña. Recibirás una del equipo. ¿Cuánto cuesta ser Obrad’ouro?: Se ha fijado un precio mínimo de entrada adaptado por edades: Adultos: Mínimo 200 euros ; Menores de edad: Mínimo 80 euros . Cada aficionado puede aportar más de lo indicado si lo desea, siempre y cuando la cantidad sea un múltiplo exacto de 200€ (para adultos) o de 80€ (para menores). Se pueden adquirir tantos artículos como se desee (uno, dos, tres…).

Se ha fijado un precio mínimo de entrada adaptado por edades: Mínimo ; Mínimo . Cada aficionado puede aportar más de lo indicado si lo desea, siempre y cuando la cantidad sea un de 200€ (para adultos) o de 80€ (para menores). Se pueden adquirir tantos artículos como se desee (uno, dos, tres…). ¿Quién puede ser Obrad’ouro?: Cualquier persona puede serlo. Está abierto de par en par a todo el mundo: tanto si has sido abonado del club en temporadas

anteriores como si eres un aficionado completamente nuevo que quiere arrimar el hombro por primera vez.

¿Cómo ser Obrad’ouro?: El proceso es muy sencillo: Entra en nuestra tienda web oficial y busca el artículo titulado Obrad’ouro (habrá una versión para adultos y otra para menores de edad). Añádelo a tu carrito y finaliza la compra directa. Recibirás un correo electrónico de confirmación detallando los datos de tu adquisición.

El proceso es muy sencillo:

Fases de compra del abono

· Fase 1

(Del 10 de junio al 7 de julio)

Exclusivo para Renovaciones con Préstamo Obrad’ouro.

Destinado a los abonados de la temporada 25-26 que hayan realizado el préstamo participativo Obrad’ouro. Podrán renovar su abono asegurando su misma localidad de la temporada pasada o adquirirlo en cualquier otra que esté libre.

· Fase 2

(Desde el 8 de julio en adelante)

Nuevos Abonados

En esta fase cualquier persona, sea Obrad’ouro o no, podrá abonarse a la temporada 26-27, ocupando cualquier asiento libre del pabellón.

Importante: En esta fase ya no estarán guardados los asientos ni se aplicarán descuentos por renovación.

Precios

El precio de tu abono dependerá de la zona y la tarifa que te corresponda: General, Baby (0-4 años), Infantil (5-12 años), Juvenil (13-17 años), Mayores de 65 años o Reducido.

Los niños de 0 a 4 años pueden acceder a los partidos sin necesidad de abono, siempre que no ocupen asiento. Sin embargo, para garantizar la comodidad tanto de los pequeños como de sus familias, está disponible el Abono Baby a un precio especial, que incluye asiento y todos los beneficios de ser abonado.

Como en otras ocasiones, el Monbus Obradoiro ofrecerá un precio reducido a parados de más de 6 meses (vida laboral actualizada), estudiantes menores de 26 años (carné de estudiante, matrícula o certificado de centro de estudios) y federados en baloncesto (licencia federativa). Sobre este precio especial no se aplicará el descuento por renovación o antiguo abonado.

Descuentos

Sobre el precio de cada abono se podrán aplicar los siguientes descuentos:

· Abonados temporada 2025-2026: 15 %

Abonados temporadas anteriores a la 2025-2026 (desde la 2011-2012): 5 %.

Una vez aplicados estos descuentos, se podrán aplicar los siguientes descuentos, acumulables entre sí:

Familiar : Con dos personas ya se cuenta con un descuento (matrimonio, padre/hijo/a , madre/hijo/a y/o dos hermanos/as , debiendo ser los hijos y/o hermanos menores de 26 años) El núcleo familiar puede estar sentado en diferentes zonas. A medida que se vayan sumando miembros, se sumarán descuentos adicionales . Así, el segundo miembro en hacer el abono disfrutará de un 10% de descuento, el tercero de un 15%, el cuarto de un 20%, el quinto de un 25%, el sexto de un 30%, el séptimo de un 35%, etc. Estos descuentos se aplicarán según la edad (tarifa Baby, Infantil, Juvenil, mayores de 65 o General) y el sector del pabellón en el que se ubique.

: Con dos personas ya se cuenta con un descuento (matrimonio, , y/o dos , debiendo ser los hijos y/o hermanos menores de 26 años) El núcleo familiar puede estar sentado en diferentes zonas. A medida que se vayan sumando miembros, . Así, el segundo miembro en hacer el abono disfrutará de un 10% de descuento, el tercero de un 15%, el cuarto de un 20%, el quinto de un 25%, el sexto de un 30%, el séptimo de un 35%, etc. Estos descuentos se aplicarán según la edad (tarifa Baby, Infantil, Juvenil, mayores de 65 o General) y el sector del pabellón en el que se ubique. Fidelidad : 5% por haber sido abonado cinco temporadas.

: 5% por haber sido abonado cinco temporadas. Asistencia: 5% por haber asistido a los 16 partidos de la temporada 2025-2026.

Trae a un amigo (tu abono por 0 euros) : El recomendado disfrutará de un 5% de descuento (no acumulable al descuento de abonado en temporadas anteriores). En cuanto al recomendador, si todavía no ha renovado esta campaña, obtendrá un 5% en su abono esta temporada y un 5% al renovar en la siguiente. En caso de haber renovado ya, se beneficiará de un 10% de descuento al renovar la próxima temporada. Si tu amigo renueva la siguiente temporada, tú tendrás un 5% en la posterior, y así sucesivamente mientras este siga renovando. Este descuento se realiza por cada amigo que traigas , pudiendo llegar a salir gratis el abono.

: El recomendado disfrutará de un 5% de descuento (no acumulable al descuento de abonado en temporadas anteriores). En cuanto al recomendador, si todavía no ha renovado esta campaña, obtendrá un 5% en su abono esta temporada y un 5% al renovar en la siguiente. En caso de haber renovado ya, se beneficiará de un 10% de descuento al renovar la próxima temporada. Si tu amigo renueva la siguiente temporada, tú tendrás un 5% en la posterior, y así sucesivamente mientras este siga renovando. Este descuento , pudiendo llegar a salir gratis el abono. Descuento por donaciones a la Fundación Obradoiro: 100€ de descuento en el abono y 50€ en entradas de la temporada 2026-2027 por cada 150€ de donación (deducción fiscal entre el 40% y el 80%, entre 60€ y 120€).

El precio final resultante será en euros sin decimales.

En caso de haber realizado el prestamos Obrad’ouro se te descontará el 50% del préstamo realizado en el precio inicial del abono, previamente al cálculo del resto de descuentos.

¿Cómo adquirir tu abono?

A través de nuestra página web, accediendo con tu usuario y contraseña

(https://venta-obradoiro.t2v.com/es/autenticacion/identificar).

En nuestras oficinas de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Solicita cita previa en https://cutt.ly/JeuywN8W.

Formas de pago

Tarjeta de crédito/débito (no American Express).

Efectivo.

Financiación de 3 a 9 meses sin intereses (sujeto a aprobación por la entidad financiera y gastos de gestión/formalización).

Condiciones del abono

La formalización y pago del abono da derecho a su titular a ocupar el asiento especificado en el carné en los partidos a celebrarse en Multiusos Fontes do Sar, con el Obradoiro como local, durante la Liga Regular «Liga Endesa», independientemente del número de equipos que la compongan.