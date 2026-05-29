Otro golpe al furtivismo: incautados más de 300 kilos de capturas ilegales y miles de metros de redes

gardacostas de Galicia no dan tregua a quienes esquilman nuestro mar. Los últimos operativos contra el furtivismo en las rías gallegas se han saldado con una macroincautación de aparejos prohibidos y capturas ilegales.

El balance de la operación deja claro el alcance del daño que se estaba causando a nuestro ecosistema:

214 kg de pulpo y 510 nasas y cacharros retirados del agua.

retirados del agua. 36 kg de besugo y otros 75 kg de diversas especies de pescado.

de diversas especies de pescado. Más de 4 kilómetros de material de pesca ilegal: 1.844 metros de cabo y 55 miños (que suman 2.250 metros de redes).

Todo el marisco incautado que aún estaba con vida ha sido devuelto de inmediato a su hábitat natural, mientras que el pescado apto para el consumo ya ha sido entregado a entidades benéficas locales. Quienes pretendan lucrarse a costa del futuro de nuestras rías van a seguir encontrándose de frente con los Gardacostas.