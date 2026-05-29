Toromítico publica ‘La princesa de Elsseria’ de Leslie G

Toromítico publica el nuevo libro de Leslie G, La princesa de Elsseria, una novela que se enmarca en la literatura fantástica para trasladarnos a un mundo de magia amenazado por un enemigo legendario

Enmarcado en la saga leyendas del bosque, La princesa de Elsseria cuenta la historia de una princesa diferente que intenta encontrar su lugar.

Heredera del trono, guardiana del bosque azul y criatura de las tinieblas, Liah no conoce su origen ni la sangre que corre por sus venas. Asfixiada en una corte que, tal vez espera demasiado de ella, se lanza a la aventura de encontrarse a sí misma, aunque lo que pueda descubrir le asuste cada vez más. De su mano, te adentrarás en un mundo que sus habitantes defenderán con furia, rescatando viejas alianzas y forjando nuevas. Un lugar para soñar.

La princesa de Elsseria «es una melodía, un viaje al Bosque Azul más antiguo del mundo, que sigue siendo hoy, después de tanto tiempo, mi lugar favorito en todo el universo. Pero también es un viaje hacia ese rincón oscuro de nuestro interior donde ocultamos todo lo que tememos mostrar, un contraste entre lo hermoso y lo horrendo escrito en forma de cuento», afirma Leslie G. en la carta inicial del libro, finalizando con un consejo «entra descalzo al Bosque Azul, cierra los ojos y déjate llevar. Si al terminar la historia te quedas con ganas de más, recuerda que esta es solo la primera leyenda».

Los otros títulos de la saga

Los dioses Alados de Ácatar



Cuenta la leyenda que, hace quinientos años, los acatianos usaron magia negra para provocar la ira de la montaña; lo que sumió al continente en una era de fuego que devastó ciudades enteras y acabó destruyendo hasta su propio reino. Entonces, las criaturas de Ácatar desaparecieron para siempre de la tierra de los vivos, dejando para atrás un castillo convertido en ruinas. Dicen que es allí donde duerme el último de los monstruos, protegido por su propia magia oscura, esperando el momento oportuno para despertar y lanzar su maldición sobre el mundo. El amor y el deber se enfrentan en esta historia, donde nada es lo que parece y la verdad puede resultar más sombría que la propia leyenda que la rodea

La maldición de Tonr

Sylha, una princesa humana de quince años, acepta un desafío que cambiará su vida para siempre. De la noche a la mañana la joven se ve obligada a cargar con una maldición que la forzará a alejarse de su reino y salir en busca de la única pista que tiene: una pesadilla que se repite noche tras noche. Mientras tanto, en un reino dividido, un joven soldado lucha cada día por resguardar el trono para su heredera perdida sin saber que hay fuerzas mayores en ese juego y que, muy pronto, la situación se le saldrá de control.

La Maldición de Tonr te llevará a través del mundo de los dos soles en un viaje mágico donde conocerás paisajes sorprendentes y seres de diferentes razas que conviven con la magia por naturaleza

La autora