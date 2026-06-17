El CD Lugo define el cuerpo técnico de Borja Fernández para la temporada 2026/27

Dani Galán, Héctor Otero, Diego Seoane, Manu Cedrón y David Fernández acompañarán al técnico gallego en esta nueva etapa al frente del primer equipo albivermello.

El Club Deportivo Lugo informa de la composición del cuerpo técnico que acompañará a Borja Fernández en su nueva etapa como entrenador del primer equipo albivermello durante la temporada 2026/27.

Junto al técnico gallego estará Dani Galán, que ejercerá como segundo entrenador tras dirigir la pasada temporada al filial albivermello. El cuerpo técnico contará también con Héctor Otero como preparador físico, incorporándose al club procedente de la UD Ourense.

Asimismo, Diego Seoane continuará formando parte del cuerpo técnico del primer equipo como técnico asistente, mientras que Manu Cedrón se incorpora como entrenador de porteros tras su etapa en el Bergantiños FC y en la estructura de fútbol base del club.

Por último, David Fernández dará el salto desde el fútbol base albivermello para incorporarse al primer equipo como analista.

De este modo, el club completa el equipo de trabajo que acompañará a Borja Fernández en el inicio de esta nueva etapa al frente del banquillo albivermello.