A Deputación da Coruña organiza unha mesa redonda sobre o valor da fotografía como patrimonio histórico

O encontro, enmarcado nas actividades complementarias do XX Premio Internacional Luís Ksado de Creación Fotográfica, reunirá a dous expertos de prestixio como Mónica Carabias e Jesús Roncadio o luns 22 na Real Academia Galega de Belas Artes.
A Deputación organiza o vindeiro luns 22 de xuño unha mesa redonda titulada «A fotografía como patrimonio histórico: arquivos, conservación e difusión». Esta cita cultural desenvólvese como unha das actividades complementarias programadas co gallo do XX Premio Internacional Luís Ksado de Creación Fotográfica, promovido pola área de cultura da institución provincial.
O acto terá lugar ás 19:00 horas na sede da Real Academia Galega de Belas Artes, situada na praza do Pintor Sotomayor número 1, na Coruña. A entrada será totalmente libre e gratuíta ata completar a capacidade do espazo.
O debate, presentado pola deputada de Cultura, Natividade González, contará coa participación de dous prestixiosos especialistas no ámbito da xestión e conservación de imaxes como Mónica Carabias e Jesús Rocandio, e moderando o debate o fotógrafo Xurxo Lobato.
Perfil dos poñentes
Mónica Carabias é historiadora da arte, investigadora e comisaria independente, cunha destacada traxectoria vinculada ao estudo e á divulgación da fotografía contemporánea. Como directora do Centro Nacional de Fotografía, o seu traballo céntrase na posta en valor do patrimonio visual, a xestión de arquivos e o impulso de proxectos expositivos que analizan o impacto social e cultural da imaxe. O seu perfil combina a docencia universitaria e a investigación académica cunha intensa actividade crítica, o que a converte nunha voz de referencia no ámbito da conservación e a análise da creación fotográfica en España.
Jesús Rocandio é un recoñecido fotógrafo, xestor cultural e dinamizador do tecido artístico, cunha carreira de máis de catro décadas dedicada por enteiro ao mundo da imaxe. Como fundador e director de La Casa de la Imagen en La Rioja, consolidou un espazo pioneiro dedicado á docencia, á produción audiovisual e, moi especialmente, á recuperación, dixitalización e conservación de importantes arquivos fotográficos históricos. A súa experiencia práctica detrás da cámara e a súa implicación na salvagarda da memoria visual achegan unha perspectiva fundamental sobre os retos actuais da difusión e o coleccionismo de fotografía.