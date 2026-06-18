Balseiro reprocha ao PSOE que presuma de apoio á reindustrialización mentres segue sen cumprir os compromisos adquiridos con Alcoa e os seus traballadores

O senador popular lembra que cinco anos despois da parada das cubas de electrólise o Goberno aínda non autorizou os parques eólicos comprometidos para garantir a viabilidade da planta de San Ciprián.
O senador do Partido Popular José Manuel Balseiro asegurou que resulta “cando menos sorprendente” que o PSOE pretenda presentar como un éxito a súa política industrial cando segue mantendo compromisos fundamentais pendentes cos traballadores de Alcoa e coa comarca da Mariña. Neste sentido, lembrou que xa pasaron cinco anos desde a parada das cubas de electrólise da fábrica de San Ciprián e xa se completou o proceso de rearranque e, a pesar diso, o Goberno de Pedro Sánchez continúa sen autorizar os parques eólicos comprometidos, unha infraestrutura clave para garantir a competitividade e a viabilidade futura da planta.
O senador popular tamén quixo aclarar que as axudas destinadas á construción do forno de ánodos en San Ciprián, cuxas características e alcance se coñeceron precisamente grazas a unha pregunta formulada polo Grupo Popular no Senado, están financiadas con fondos europeos e non con recursos propios do Executivo central. “Convén lembrar que estes fondos proceden da Unión Europea, onde o Partido Popular é a principal forza política e desempeña un papel determinante na definición das políticas industriais e de apoio á competitividade”, sinalou.
Balseiro considera que o verdadeiro apoio estratéxico á reindustrialización de Galicia non consiste en facer propaganda nin en apropiarse de fondos europeos, senón en cumprir todos os compromisos pendentes recollidos tanto no Memorando de Entendemento como no acordo de viabilidade asinados cos sindicatos e cos traballadores de Alcoa.
“Se o Goberno quere demostrar o seu compromiso coa industria electrointensiva, debe comezar por garantir un prezo eléctrico estable e competitivo, unha reclamación histórica do sector que aínda non foi resolta. Esa é a principal ferramenta para asegurar investimentos, manter o emprego e consolidar a actividade industrial en Galicia”, afirmou.
O senador popular lamentou que o Executivo socialista continúe acumulando incumprimentos mentres intenta atribuírse méritos que non lle corresponden. “O señor Mogo fala de apoio estratéxico á reindustrialización, pero a realidade é que os traballadores de Alcoa seguen agardando por compromisos que o Goberno aínda non cumpriu. O verdadeiro apoio á industria non se mide polas notas de prensa nin polos discursos triunfalistas, senón polos feitos”, subliñou.
“A mellor expresión do apoio á reindustrialización de Galicia sería cumprir integramente o Memorando de Entendemento e o acordo de viabilidade, empezando por garantir un prezo eléctrico estable e competitivo para a industria electrointensiva e desbloqueando todos os proxectos pendentes. Mentres iso non aconteza, o Goberno ten moito máis que facer que presumir”, concluíu.