Divani estrena su nuevo álbum “Mi Nuevo Yo”

El artista colombiano radicado en España transforma las heridas en fortaleza a través de una producción que fusiona pop urbano, afrobeat y sonidos latinos contemporáneos.

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El artista colombiano Divani, nacido en Buenaventura y actualmente establecido en España, presenta oficialmente “Mi Nuevo Yo”, un álbum conceptual que representa un punto de inflexión en su carrera artística y una poderosa declaración de resiliencia personal.

La producción discográfica reúne ocho sencillos previamente publicados y dos composiciones inéditas: “Sin Palabras”, tema promocional acompañado de un videoclip oficial, y “Mi Nuevo Yo”, canción que da nombre al proyecto y sintetiza la esencia narrativa del álbum.

Más que una recopilación musical, “Mi Nuevo Yo” se convierte en una obra conceptual inspirada en el ancestral arte japonés del Kintsugi (金継ぎ), filosofía que consiste en reparar objetos rotos utilizando polvo de oro, resaltando sus fracturas en lugar de ocultarlas. Bajo esta premisa, Divani construye una propuesta artística donde las cicatrices emocionales se convierten en símbolos de crecimiento, aprendizaje y transformación.

«Lo que me rompió alguna vez, me hizo más fuerte», expresa el artista al describir un trabajo que aborda el proceso de reconstrucción después de la adversidad, exaltando la capacidad humana de reinventarse y seguir adelante.

Musicalmente, el álbum transita entre el pop urbano, el afrobeat y diversos ritmos latinos contemporáneos, incorporando estructuras melódicas accesibles, líneas vocales emotivas y una producción sonora orientada al mercado internacional. Esta combinación permite a Divani explorar nuevas dimensiones creativas sin perder la autenticidad que caracteriza su propuesta.

La producción ejecutiva y musical estuvo liderada por Eddanlo, considerado el productor principal del proyecto, junto a la participación de los productores Neim y Jaipe, quienes aportaron diferentes matices sonoros que enriquecen la identidad del álbum.

Las canciones nacen de experiencias personales marcadas por desilusiones sentimentales, procesos de superación emocional y reflexiones sobre la importancia de no rendirse frente a las dificultades. La narrativa lírica conecta con quienes han enfrentado momentos complejos y han encontrado la fuerza para reconstruirse.

Como parte de la estrategia de lanzamiento, el sencillo principal “Sin Palabras” contará con un videoclip oficial grabado en Alicante, España, específicamente en la reconocida discoteca La Farra 2.0. La producción audiovisual desarrolla un concepto que apuesta por la celebración de la vida, la diversión y la libertad emocional como alternativas frente al dolor de una ruptura amorosa.

Disponible desde el 5 de junio en todas las plataformas digitales de streaming y en YouTube, “Mi Nuevo Yo” busca consolidar la presencia internacional de Divani y ampliar su alcance hacia nuevas audiencias.

Con este lanzamiento, el artista reafirma una visión clara: conectar emocionalmente con el público a través de historias reales, mensajes de superación y una propuesta musical capaz de convertir las experiencias difíciles en inspiración.

SOBRE DIVANI

Divani es un artista colombiano nacido en Buenaventura y radicado en España. Su propuesta fusiona pop urbano, afrobeat y sonidos latinos modernos, construyendo canciones que reflejan experiencias personales, resiliencia y evolución artística. Con “Mi Nuevo Yo”, presenta el proyecto más representativo de su carrera hasta la fecha, consolidando una identidad musical basada en la autenticidad, la transformación y la conexión emocional con su audiencia.