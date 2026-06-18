El Vigo Seafest 2026 se abre al público familiar

Visitas a la Lonja de Vigo, recorridos por embarcaciones emblemáticas, talleres educativos y experiencias interactivas protagonizan una de las programaciones familiares más completas de la historia del festival.

El Vigo SeaFest 2026 volverá a demostrar que el mar también se aprende, se descubre y se disfruta en familia. La séptima edición del Festival ARVI do Peixe, que se celebrará del 9 al 12 de julio en los Jardines de Montero Ríos, contará con una amplia programación de actividades infantiles y familiares diseñada para acercar a niños, jóvenes y adultos al mundo de la pesca, la cultura marinera y la importancia del consumo de pescado de una forma divertida, participativa y educativa.

Organizadas con la colaboración de entidades como Fundamar o EFCA, asociaciones y organizaciones vinculadas al sector marítimo-pesquero, las actividades permitirán a los asistentes conocer de primera mano algunos de los espacios y profesiones que forman parte de la identidad marítima de Vigo.

Entre las propuestas más destacadas de esta edición se encuentran las visitas a la Lonja del Puerto de Vigo, una experiencia excepcional que permitirá a los participantes descubrir el funcionamiento de una de las principales lonjas pesqueras de Europa. Se trata de una oportunidad única, ya que el acceso del público general a estas instalaciones es muy limitado y solo se produce en ocasiones muy concretas a lo largo del año.

La programación incluirá también visitas al Buque de Salvamento Marítimo y al Buque Escuela, dos actividades que acercarán a pequeños y mayores al trabajo que se desarrolla diariamente en el mar y a la formación de los futuros profesionales del sector marítimo.

Junto a estas experiencias, el festival ofrecerá numerosos talleres y actividades participativas adaptadas a diferentes edades, como talleres de cocina infantil, confección de redes, gyotaku, grabado ecológico, origami, cuentacuentos, actividades relacionadas con la sostenibilidad marina, dinámicas educativas sobre los océanos y propuestas creativas como “Pintamos el Mar”, “La Mar de Rico” o “¡Damos la Talla!”, entre otras.

Uno de los principales objetivos de esta programación es acercar a las nuevas generaciones al origen de los alimentos marinos, fomentar hábitos de alimentación saludables basados en el consumo de pescado y dar a conocer la importancia económica, social y cultural que el mar tiene para Galicia y para la ciudad de Vigo.

Las actividades familiares constituyen desde hace años uno de los pilares fundamentales del Vigo SeaFest, consolidando al festival como una propuesta de ocio abierta a todos los públicos, donde gastronomía, música, deporte y divulgación conviven en un mismo espacio.

Las actividades serán gratuitas, aunque contarán con plazas limitadas para garantizar la mejor experiencia a los participantes.

La organización informa además de que próximamente se publicará en la web oficial del festival, www.vigoseafest.com, toda la información detallada relativa a horarios definitivos, inscripciones, aforos y condiciones de participación, por lo que se recomienda a los interesados permanecer atentos a los canales oficiales del Vigo SeaFest para no perder la oportunidad de participar en algunas de las actividades más demandadas de esta edición.

Del 9 al 12 de julio, el Vigo SeaFest volverá a convertir Vigo en un gran punto de encuentro para disfrutar del mar con los cinco sentidos, ofreciendo experiencias únicas para toda la familia y acercando al público la realidad del sector pesquero de una manera cercana, didáctica y entretenida