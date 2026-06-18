Figaredo: “Sólo nos queda saber si Zapatero es socio o jefe de Sánchez, pero esta es la trama de Sánchez”

El secretario general del Grupo Parlamentario VOX, José María Figaredo, ha sido preguntado en el pasillo de plenos por los medios de comunicación sobre la última actualización del caso de corrupción del Gobierno: la imputación de las hijas de Zapatero y de su secretaria. “Esto es la mafia de Sánchez”, ha sido su respuesta, “lo que está por ver es si Sánchez y Zapatero son jefe y subalterno o si son socios, porque no está muy claro”.

En este sentido, ha recordado que VOX sigue adelante, sigue como acusación popular en el procedimiento y ha pedido la prisión provisional sin fianza para Zapatero, cosa que “otros no”. “Vamos a usar hasta el último recurso que tengamos en las instituciones, en las calles o en los tribunales para perseguir a la mafia”, ha añadido.