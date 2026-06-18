Lañas se prepara para sus grandes fiestas de Santa Mariña 2026 con tres días de música, verbenas y tradición

El domingo contará con programación familiar que incluye actividades infantiles y el concierto de la Banda de Música Santiago de Arteixo.

La parroquia de Lañas, en el municipio de Arteixo, ya tiene todo listo para celebrar sus tradicionales Festas de Santa Mariña 2026. Entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio, el campo de la fiesta se convertirá en el epicentro de la música y la convivencia vecinal, atrayendo a visitantes de toda la comarca con un programa pensado para todas las edades.

La comisión organizadora, a cargo de la asociación A.V.R.C.D. Fontesvellas, ha apostado este año por un potente cartel musical y de ocio que arrancará con fuerza desde la primera jornada, sumándose al éxito de participación ya obtenido el pasado mes de abril con sus célebres Festa do Roscón y Festa da Xuventude.

Un fin de semana de grandes verbenas y ocio familiar

El programa oficial de los festejos se distribuirá de la siguiente manera: