José Luis Calo, nova peza clave na Executiva de UCIN para liderar a estratexia municipal e electoral

A Unión de Cidadáns Independentes (UCIN) celebrou este fin de semana o seu V Congreso Nacional baixo o lema “O momento é agora. Municipalistas”, unha cita que serviu para definir a folla de ruta da organización para os próximos anos e consolidar a súa aposta polo municipalismo como eixo principal da súa acción política.
Ao longo da xornada desenvolvéronse diversas mesas de traballo e debate centradas no presente e futuro da formación, a expansión territorial da organización e a preparación das próximas eleccións municipais. Representantes de distintos territorios compartiron experiencias e propostas para fortalecer a implantación de UCIN en toda España e incrementar a súa presenza institucional.
Un dos momentos máis destacados foi a mesa redonda “Presente e Futuro de UCIN”, na que participou o coordinador de UCIN Galicia, José Luis Calo, xunto a responsables doutros territorios. Durante o encontro analizáronse os retos da formación, a necesidade de reforzar as estruturas locais e a importancia do municipalismo como ferramenta de transformación e proximidade coa cidadanía.
Recoñecemento ao traballo desenvolvido en Galicia
O congreso concluíu cun importante reforzo da estrutura nacional da organización. Entre os acordos adoptados destaca o nomeamento de José Luis Calo como secretario nacional de Política Municipal, pasando ademais a formar parte da Executiva Nacional de UCIN.
Este nomeamento supón un recoñecemento ao labor desenvolvido por Calo á fronte de UCIN Galicia e ao crecemento experimentado pola formación na comunidade galega nos últimos anos. Desde a nova responsabilidade nacional, terá como misión coordinar e impulsar as políticas municipalistas da organización, fortalecer a relación cos cargos públicos e promover a creación de novas agrupacións locais en todo o territorio nacional.
Preparación das eleccións municipais e expansión territorial
UCIN inicia agora unha nova etapa marcada polo fortalecemento da súa estrutura orgánica e pola preparación das futuras eleccións municipais. A formación traballará
nos próximos meses para ampliar a súa implantación territorial, incorporar novos equipos humanos e consolidar proxectos independentes nos concellos de toda España.
A dirección nacional considera que o municipalismo representa unha alternativa cada vez máis demandada pola cidadanía, baseada na xestión eficaz, a proximidade aos veciños e a defensa dos intereses locais por riba das dinámicas partidistas tradicionais.
Co impulso saído do V Congreso Nacional e coa incorporación de José Luis Calo á Executiva Nacional como secretario nacional de Política Municipal, UCIN reforza a súa aposta por seguir medrando como referente do municipalismo independente e afrontar con garantías os retos electorais dos próximos anos.
UCIN Galicia destaca que esta nova etapa permitirá incrementar o peso da comunidade galega dentro da organización nacional e contribuír activamente ao desenvolvemento dun proxecto político cada vez máis presente nos concellos de España.