UCIN reelige a Ricardo Cutanda por unanimidad y consolida el peso de Castilla-La Mancha

Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) celebró ayer sábado, 20 de junio de 2026, su V Congreso Nacional en el Centro Polivalente de Oliva (Comunidad Valenciana), tal y como se detalla en el cartel oficial de la jornada.

En este importante cónclave, la delegación de Castilla-La Mancha ha salido fuertemente reforzada de cara al nuevo ciclo político de la formación, logrando una destacada representatividad en los órganos de decisión.

El gran hito para la región ha sido la reelección de Ricardo Cutanda, presidente local y autonómico de la formación, quien revalida su posición en la Ejecutiva Nacional de UCIN. Cutanda ha recibido el respaldo unánime de todos los delegados y afiliados del partido para continuar al frente de la Secretaría Nacional de Agricultura, Pesca y Agua (Medio Ambiente).

Esta designación ratifica la confianza de la formación en la gestión del líder castellano-manchego para coordinar áreas de vital trascendencia estratégica para el país y, de forma muy particular, para los intereses económicos y ambientales de nuestra comunidad autónoma.

​Un congreso nacional con la vista puesta en el municipalismo:

La cita arrancó por la mañana con la presentación a cargo de María Alejandra Ciobotaru, seguida de las intervenciones del presidente de UCIN Oliva, José Vicente Llorca; la coordinadora de la Comunidad Valenciana, Gemma García; y el presidente nacional del partido, Ángel Montealegre. A lo largo de la jornada se sucedieron ponencias y mesas de debate en las que participaron coordinadores de Madrid y Galicia, así como alcaldes y concejales de diversas localidades españolas como Alzira, Callosa de Segura y Calzada de Oropesa, quienes compartieron el éxito del modelo de gestión de los cargos electos de la formación.

El congreso contó también con la intervención sectorial de Pepe Frasquet Fenollar, presidente de la Federación de Camping de la Comunidad Valenciana.

​Además de la actualización interna de sus estatutos, el partido debatió intensamente su hoja de ruta estratégica, la cual mantendrá un foco prioritario en el municipalismo y la expansión territorial para los próximos años.



​Proclamación de Salvador Llopis de cara a las municipales de 2027:

En el plano puramente municipal, el broche de oro de la jornada tuvo lugar por la tarde durante el Acto Político Abierto, en el cual se presentó de forma oficial la candidatura de Salvador (Salva) Llopis a la alcaldía de Oliva para las Elecciones Municipales de mayo de 2027.

​En la actualidad, UCIN ostenta dos concejalías clave en dicho consistorio valenciano. Entre ellas destaca la de Turismo, liderada por el propio Llopis, quien gestiona un motor económico de proyección internacional gracias a atractivos como el sector del camping o las fiestas de Moros y Cristianos. Su labor al frente de esta delegación ha cosechado el aplauso del tejido empresarial local por el impulso económico que UCIN aporta al municipio. El acto de proclamación estuvo respaldado por la concejala Rosa Pous y el presidente nacional Ángel Montealegre.