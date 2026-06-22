Ione Belarra reivindica la «limpieza» de Podemos frente a la corrupción del bipartidismo

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha arremetido contra el modelo tradicional, asegurando que «el bipartidismo es sinónimo de corrupción».

En un mensaje dirigido a los ciudadanos desencantados con la política, Belarra ha defendido que «no todos los políticos son iguales», reivindicando la labor de su partido en el Gobierno como una gestión marcada por la honestidad. «Se puede gobernar sin meter la mano en la caja», ha sentenciado, marcando distancias con las prácticas de las formaciones mayoritarias.