Opiniones Postgradum: qué valoran los farmacéuticos, enfermeros y médicos que han cursado sus másteres y expertos

Postgradum es una escuela de formación sanitaria con dos sedes en Madrid y dos en Vigo. Por sus programas pasan farmacéuticos, enfermeros y médicos. En Trustpilot acumula una valoración Excelente de 4,8 sobre 5, con cerca de ochenta opiniones. Quisimos ir más allá de la nota y entender qué cambia en la consulta o en el mostrador después de cursar tres de sus programas: el de Dermocosmética, el de Suplementación y el de Menopausia.

Postgradum University ha sido reconocida con diversos premios por su compromiso con la excelencia educativa, reflejo de una forma de enseñar que pone en el centro la calidad, la innovación y el acompañamiento real al alumnado. Recientemente, además, ha sido finalista en los Digital Beauty Awards, un reconocimiento a su desarrollo tecnológico e innovación aplicada al aprendizaje, con sistemas y una app de consulta avanzada con inteligencia artificial pensados para enriquecer la experiencia del estudiante. A ello se suma su papel como Hub Académico Oficial de Florida Global University en España y las certificaciones de calidad EQUAC e ISO 9001 de AENOR, que respaldan su compromiso con una formación rigurosa, cercana y profundamente cuidada.

Dermocosmética y Suplementación

Es el programa que reúne más reseñas públicas. La dermocosmética se recomienda a diario en la farmacia, y muchos alumnos llegan buscando una base más sólida para hacerlo. Según diversas publicaciones del sector, el máster ha recibido además reconocimientos como mejor programa en dermocosmética.

La suplementación es la otra mitad de la ecuación. También se aconseja cada día en el mostrador, y el programa busca que esa recomendación tenga criterio: qué pautar, para quién y con qué objetivo. Muchos alumnos valoran precisamente esa combinación, la piel por fuera y la suplementación por dentro, como la base de una consulta más completa y profesional.

En su reseña, una alumna llamada Blanca describe el máster como una experiencia útil para su práctica profesional y subraya la profesionalidad y la cercanía del equipo, además del aprendizaje compartido con el resto de compañeros. Otra alumna, María, cuenta cómo la incertidumbre con la que empezó se transformó en confianza y en sentido de pertenencia a una comunidad.

En el conjunto de valoraciones se repiten dos ideas: la aplicación práctica de los contenidos y la seguridad para aconsejar al paciente.

Menopausia

Más allá de las diferencias entre programas y perfiles, las opiniones consultadas coinciden en algo concreto: los alumnos salen sabiendo resolver situaciones que antes les generaban dudas. No es una transformación abstracta, sino un cambio que se nota cada día en la consulta y en el mostrador.

Esa es, probablemente, la mejor carta de presentación de una escuela: profesionales que aplican lo aprendido desde el primer día y que, además, vuelven a recomendarla. La valoración de 4,8 sobre 5 en Trustpilot no parece fruto de la casualidad, sino el reflejo de muchas experiencias que apuntan en la misma dirección.

Lo resume bien Rocío Roca, farmacéutica, en el testimonio que compartió en vídeo. Explica que el máster le ha dado herramientas, la mantiene actualizada en dermofarmacia y suplementación y le ha ayudado a organizar y profesionalizar su consulta. Subraya la cercanía del profesor, Fran, siempre disponible ante cualquier duda, y el valor de las tutorías y las clases en común, donde se comparten casos con otros profesionales. Para quien trabaja en oficina de farmacia y quiere profesionalizar su servicio de consulta, su recomendación es tajante:»este es tu máster».