Rueda recibe al Celta Fortuna tras su histórico ascenso a Segunda División

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, recibió hoy el Real Club Celta de Vigo Fortuna tras alcanzar su ascenso a Segunda División.

Durante la recepción en O Pazo de Raxoi, el titular del Ejecutivo gallego destacó que este espacio es «el más solemne con el que cuenta la Xunta», reservado «a las cosas a las que queremos dar más relevancia».

Así, Rueda señaló que este éxito fue fruto del esfuerzo realizado por jugadores, cuerpo técnico y directiva durante toda la temporada. Un equipo marcado por su talento y por la «apuesta tan grande por la cantera» que «se ve tanto en el primero equipo como en este Celta Fortuna».

El presidente también resaltó el gran momento que está viviendo el fútbol gallego, así como el deporte en general en nuestra comunidad, señalando que este ascenso se «suma a todos los éxitos deportivos que estamos teniendo este año de Galicia Calidade».