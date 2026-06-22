Tres personas heridas, una de ellas de gravedad, tras una colisión frontal en la N-640 a su paso por A Estrada

Tres personas han resultado heridas, una de las cuales ha requerido evacuación aérea, tras sufrir esta tarde un accidente de tráfico en el municipio de A Estrada.

El suceso se produjo alrededor de las 18:10 horas, en el kilómetro 207 de la carretera N-640. Por causas que aún se investigan, dos vehículos colisionaron frontalmente, provocando un importante despliegue de los servicios de emergencia en la zona.

Tras recibir el aviso de socorro a través del 112 Galicia, se activó de inmediato un dispositivo de respuesta que contó con la participación del Servicio Gallego de Urgencias Sanitarias-061, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y el Servicio Municipal de Protección Civil de A Estrada.

Aunque inicialmente se temió por la posibilidad de que hubiera personas atrapadas en los turismos, no fue necesaria la excarcelación de los ocupantes. Los servicios médicos atendieron a los tres heridos en el lugar. Dada la gravedad de las lesiones de una de las personas implicadas, se procedió a su traslado urgente mediante el helicóptero medicalizado con base en Santiago. Las otras dos personas heridas fueron evacuadas al centro hospitalario correspondiente en ambulancia.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las causas de este choque frontal.

Fotos de Vixía Galicia