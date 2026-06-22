Un trabajador resulta herido grave tras volcar su camión en una granja de Outes

Un trabajador ha sido trasladado de urgencia al Hospital Clínico de Santiago tras sufrir un accidente laboral mientras operaba un camión en el municipio de Outes.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 18:30 horas de esta tarde en una explotación agrícola situada en el lugar de Fontenlos, en la parroquia de Entíns. Según la información facilitada al 112 Galicia por un particular, el accidente se produjo cuando el operario se encontraba realizando labores de descarga de una tolva, momento en el que el vehículo volcó, dejando al trabajador atrapado en el interior de la cabina.

Tras recibir el aviso, el 112 Galicia activó de inmediato un protocolo de emergencia que incluyó la movilización del Servicio de Urgencias Médicas Gallego-061, quienes desplazaron al lugar el helicóptero medicalizado con base en Santiago.

Dada la complejidad del rescate, fue necesaria la intervención de los parques de bomberos de Boiro y Ribeira, así como del Servicio de Emergencias Médicas de Noia, cuyos efectivos trabajaron en las labores de excarcelación para liberar al herido.

Una vez rescatado, el trabajador recibió una primera atención sanitaria en el lugar de los hechos y fue evacuado vía aérea al Hospital Clínico de Santiago para recibir tratamiento especializado. Afortunadamente, no se han registrado más personas heridas en el incidente.

Las autoridades competentes han sido informadas para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo este accidente laboral.

foto y vídeo. Bomberos Boiro