El Deportivo se pierde en Castellón

El conjunto blanquiazul se marchó de vacío de Castalia en la jornada dominical; además de perder el partido, se perdió sobre el césped, pese a que Hidalgo otorgó el timón del centro del campo a Riki Rodríguez, la dirección del asturiano no encontró el respaldo necesario en una delantera herida por la falta de puntería. Este Deportivo de montaña rusa desquicia a los deportivistas; hoy se ha evidenciado que al equipo le falta gol, algo falla en la verdad de los que dirigen la parte deportiva, o no entienden la música del fútbol, o el dinero del que tanto blasonan no llegaba para fichar a un delantero con gol.

El Castellón golpeó primero gracias a un zapatazo de Cámara desde fuera del área. Ya en la segunda mitad, cuando los coruñeses intentaban reaccionar, Calatrava sentenció el encuentro en el minuto 69 con el segundo tanto de la noche. Aunque el Deportivo mostró una versión más ambiciosa tras el descanso, la efectividad fue su asignatura pendiente: Eddahchoury desperdició varias ocasiones claras, al igual que Mario Soriano, quien, pese a recuperar su posición natural de mediapunta tras la entrada de Riki, no logró ver puerta en una oportunidad postrera rozando el descuento.

Con este resultado, el equipo desaprovecha una oportunidad de oro para asaltar los puestos de ascenso directo. El duelo volvió a evidenciar que, aunque el juego fluye por tramos, al grupo le sigue costando un mundo competir de tú a tú contra los rivales de la zona noble de la tabla.

Ya va siendo hora de que este equipo encuentre el camino a la victoria y deje de dar bandazos. Hoy el Deportivo ha desperdiciado una oportunidad de oro para dar un puñetazo sobre la mesa y dejar claro que va a por el ascenso directo. En lugar de eso, nos han dejado con un palmo de narices. Mi gozo en un pozo y una decepción que empieza a ser costumbre.