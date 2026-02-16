Consulta las últimas ofertas de trabajo en Galicia 

Debido al crecimiento periódico en los últimos años, el mercado laboral de Galicia se ha visto respaldado por varios sectores económicos en expansión.Destaca en áreas como la agricultura y pesca, el turismo, la hostelería, la industria manufacturera, el comercio minorista, etc.Esto ha generado una amplia gama de oportunidades laborales para personas con diferentes habilidades y perfiles.
Antes de mirar las vacantes,para facilitar la búsqueda de empleo,es recomendable darse de alta como demandante de empleo en la Xunta de Galicia y tener a mano un buen CV actualizado para poder enviarlo a las empresas que lo soliciten.
En este artículo podréis encontrar las mejores ofertas de empleo que se han publicado en Galicia diferenciada por provincias en las últimas horas:
A CORUÑA
1.- Enfermero/a de cuidados generales – Residencia de mayores en A Coruña
Se busca enfermero/a para residencia de mayores en A Coruña con contrato temporal para cobertura de IT e incorporación inmediata. Jornada completa. Se requiere Diplomatura o Grado en Enfermería, estando inscrito como demandante de empleo. Se valorará disponer del CELGA 4. La oferta está dirigida a personas comunitarias residentes en España, con indicaciones especiales para quienes residan fuera del país.
2.- Auxiliar administrativo/a en ACE INOX – Santiago de Compostela (A Coruña, parcial)
ACE INOX busca auxiliar administrativo/a en Santiago de Compostela (A Coruña) a tiempo parcial para realizar tareas como archivo de albaranes y facturas, atención al cliente y gestión de plataformas documentales. Se requiere experiencia previa en puestos similares, dominio de Microsoft Office, capacidad para trabajar en equipo e individualmente, y buenas habilidades organizativas y de comunicación. Salario a convenir.
PONTEVEDRA
1.- Peón/peona agrícola – Cambados (Pontevedra, jornada completa)
Galejobs Selección busca peones/as agrícolas para labores de poda, rapizado y atado en Cambados (Pontevedra). La persona seleccionada realizará mantenimiento del cultivo siguiendo indicaciones del equipo y cumpliendo estándares de calidad y seguridad. Se ofrece contrato fijo discontinuo, jornada completa de lunes a viernes de 9:00 a 17:30, salario de 1.050 a 1.300 € brutos/mes, incorporación inmediata y posibilidad de continuidad en la campaña de junio a octubre. No se requiere experiencia previa.
2.- Vendedor/a temporal en MediaMarkt Vigo (20-35h, parcial)
MediaMarkt Vigo busca vendedor/a temporal a tiempo parcial (20-35h/semana) para crear una experiencia de compra excelente en tienda. La persona seleccionada asesorará a clientes antes, durante y después de la venta, venderá productos y servicios, mantendrá el punto de venta y transmitirá su pasión por la tecnología. Se requiere formación o experiencia en comercio, orientación al cliente, habilidades de comunicación, proactividad y trabajo en equipo.
OURENSE
1.- Montador/a de carpintería metálica, aluminio y P.V.C – Seixalbo (Ourense)
Se busca peón para fabricación y colocación de carpintería de aluminio en Seixalbo (Ourense) con contrato temporal de 3 meses a jornada completa, con posibilidad de pasar a indefinido. Se requiere ESO y permiso de conducir clase B, reflejados en la demanda de empleo. La oferta está dirigida a personas comunitarias residentes en España, con indicaciones especiales para quienes residan fuera del país.
2.- Especialista en ventas en Kiwoko Ourense (media jornada, interinidad)
Kiwoko busca especialista en ventas para su tienda de Ourense a media jornada, con contrato de interinidad. La persona seleccionada ofrecerá atención y asesoramiento a clientes, cuidará de los animales en tienda, gestionará stock, albaranes e inventarios, y mantendrá el punto de venta. Se requiere al menos 1 año de experiencia en ventas, perfil comercial y pasión por los animales. Se valoran estudios relacionados con el sector y se ofrece integración en cultura de bienestar y desarrollo profesional.
LUGO
1.- Project Manager Frío Industrial y Climatización – Zona Noroeste (Lugo, híbrido)
Johnson Controls busca Project Manager para su equipo de Ingeniería en Lugo, con contrato indefinido y jornada completa. La persona seleccionada liderará proyectos de frío industrial y climatización de principio a fin, asegurando cumplimiento de plazos, presupuesto, recursos y calidad. Se requiere Ingeniería Industrial o Técnica, experiencia mínima de 5 años en refrigeración, climatización o sectores afines, disponibilidad para viajar y conocimientos en gestión de proyectos. Se valoran certificaciones PMP y experiencia en MS Project y bases de datos Oracle.
2.- Asistente administrativo/a – CONSTRUTORA CONREF, Cruz (Galicia, jornada completa)
CONSTRUTORA CONREF busca asistente administrativo/a para apoyar la gestión de obra en Cruz (Galicia) a jornada completa. La persona seleccionada realizará tareas como control de compras de materiales, registro de facturas, gestión de proveedores, elaboración de presupuestos y correspondencia, atención a empleados y soporte al ingeniero responsable. Se requiere conocimiento de Office, habilidades organizativas, comunicación, proactividad, flexibilidad y disposición para aprender nuevas funciones.
