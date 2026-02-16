El Plan Inungal continúa activo en fase de preemergencia por riesgo de inundaciones

La Dirección Xeral de Emergencias e Interior mantiene activo el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal). El dispositivo permanece en fase de vigilancia y alerta temprana tras los desbordamientos registrados en las últimas horas en diversos puntos de la comunidad.

El 112 Galicia ya ha gestionado avisos por anegamientos en propiedades de Neda (Santa María), Fene (Perlío), Miño (Ponte Baxoi), Mugardos (Franza) y Pontevedra (Lourizán), donde pequeños cauces fluviales se han salido de su lecho.

🔴 Nivel Rojo: Riesgo elevado de desbordamientos pronunciados

Según los últimos datos de los organismos de cuenca, el punto de máxima vigilancia se sitúa en:

A Coruña: Río Mandeo a su paso por Coirós.

🟠 Nivel Naranja: Caudales por encima del nivel habitual

Los siguientes ríos presentan un riesgo importante de desbordamiento en sus márgenes: