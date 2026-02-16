La artista española Caluu C. debuta en Madrid este miércoles

La artista española Caluu C. se presentará por primera vez en Madrid este próximo miércoles 18 de febrero en el reconocido Salón Cadavra, en un evento organizado por Open Mic que reunirá a destacadas figuras emergentes de la escena musical.

Este show marca un momento clave en la trayectoria de Caluu C., consolidando su crecimiento artístico y su proyección dentro del panorama nacional. Con una propuesta fresca, auténtica y cargada de personalidad, la artista promete una noche llena de energía, conexión y sorpresas para el público madrileño.

El evento contará además con la participación de talentosos artistas como Ani Queen, Sandy, Dolce, Lavish y Yannick, conformando un cartel diverso que celebra la nueva ola de talento independiente.

La cita en Salón Cadavra será una oportunidad única para descubrir en directo la esencia de Caluu C. y vivir una experiencia musical íntima en uno de los espacios culturales más vibrantes de la capital.

Fecha: 18 de febrero

Lugar: Salón Cadavra, Madrid

Organiza: Open Mic