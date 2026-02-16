Longueira es héroe y villano en el Montañeros-Lugo B (1-1)

Longueira, con un gol en cada tiempo, repartió suerte a partes iguales para At. Coruña Montañeros, su equipo, y el Lugo B, su rival, al ser el único goleador en la matinal dominical en el Juan Acuña Naya del coruñés barrio de Elviña. Adelantó a los herculinos al filo del descanso y empató para los lucenses cuando el partido entraba en su tramo final. Después, el Lugo B quedaría con diez por la expulsión de Hugo Díaz.

Longueira es el héroe

El Lugo B llegaba a Coruña escocido por los últimos resultados, Dani Galán decidió recuperar entre los palos al titular de la mayor parte de la temporada, Candal, además de verse obligado a hacer cambios en la línea de atrás.

El partido fue entretenido desde el comienzo por su viveza.. El Lugo B tuvo su primera ocasión en el minuto doce. Dacal se impuso en la carrera por el lado derecho del ataque a su defensor, pero quedó limitado para la ejecución. Su golpeo, de puntera, fue contrarrestado por la pasada de Moreno.

Candal también surgió para salvar un disparo de Carreira desde la media luna unos minutos más tarde.

El partido aumentó el ritmo en el tiempo anterior al descanso. Aday, en el minuto 42, disparó en conducción por encima del larguero. Un minuto después, la acción se trasladó al otro lado. Ogando lanzó una falta, Longueira cabeceó a la parte interior del palo y la potería recogió la pelota hacia su interior (1-0).

En la prolongación, un chut en el centro del área de Dani pegó en el cuerpo de Juan de Dora, que salvó involuntariamente el 2-0.

Longueira es el villano

El Lugo B estuvo más activo en aspectos ofensivos en la segunda mitad. Se hizo con el control del balón. El At. Coruña defendía, a veces con poco control: “Correr a todo es correr a nada”, gritaba desde el banco Jairo Arias a Dani.

Dani Galán hizo cambios antes de la hora. Su equipo seguía mejorando. Cuatro minutos después, en el 62, los visitantes pidieron penalti por una caída de Pascu cerca de la frontal, pero dentro del área. La jugada quedó en nada, pero sí manifestó la habilidad del fichaje de invierno sin necesitar mucho espacio. Tras irse de su marcador, cayó en el área. Gómez Cerqueiro mandó seguir.

En el minuto 75, Achore, que acababa de gozar de una ocasión con un disparo cruzado, se comportó como un oportuno zaguero al tapar el recorrido a un disparo a gol de Fofana.

Fofana tuvo presencia en el área local dos minutos después. El Lugo B montó una contra rápida por la derecha, el punta llegó en la perpendicular del segundo palo y Longueira, apurado por la situación, metió el pie con nula precisión y marcó el empate para los rojiblancos (1-1).

El Lugo B contaba con la inercia del que va de menos a más, pero sus aspiraciones al triunfo se congelaron en el minuto 82, cuando Hugo Díaz entró a la desesperada para frenar un ataque veloz de Balsa. El central vio la roja y el Lugo B debió recomponer su línea con Delgado como central.

Enganchado al sufrimiento, el Lugo B sufrió los acosos locales. Gaye rozó un centro con la testa, pero la pelota se fue desviando de la portería.

La última fue para Miguel Real. Candal acertó y mantuvo el empate.

Ficha

DOMINGO 15/02/2026 (12,30) Campo: JUAN ACUÑA NAYA (150)

AT. CORUÑA MONTAÑEROS C.F. : 1 – C.D. LUGO B : 1 (1‑0)

COR : Moreno; Achore, Longueira, Iago (Samu 77’), Carreira (Diego 64’); Ogando, Balsa (Rubio 82’), Miguel Real, Dani, Álex Delgado (Cano D); Juan de Dora (Gaye 64’). Ent. Jairo Arias. (Banco: Guillermo (g); Óscar Fernández; Mauro).

LUG : Candal; Marcos González, Izan (Buide 58’), Hugo Díaz, Deán; Dacal (Antón 76’), Samu (Keko 82’), Hugo García (Pascu 58’), Delgado, Aday (Tsompanis 76’); Fofana. Ent. Dani Galán. (Banco: Mateo Suárez (g); Álex).

Goles: 1-0 Longueira 43’; 1-1 Longueira 77’(pp).

Árbitro: Gómez Cerqueiro (Galicia-Pontevedra). Auxiliares: González Piñeiro y Chan Pérez.

Amonestaciones: TA: Izan 19; Juan de Dora 50’; Dani 61’ // RD: Hugo Díaz 82’.

Foto: Candal, protegido por sus centrales, atajando un centro lateral. © 21noticias.com