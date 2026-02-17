Abascal mantiene el suspense en Extremadura: ni exige la cabeza de Guardiola ni garantiza su supervivencia

El líder de Vox eleva la presión al máximo y advierte de que el pacto con el PP se aleja: «La negociación no va por el lugar adecuado».

Es muy difícil para nosotros tener una negociación seria, porque no sabemos a qué atenernos; vemos permanentes cambios de posición del Partido Popular. Hoy estamos viendo cómo aquí votan a favor de la prohibición del burka con la iniciativa que ha planteado VOX y sin embargo, en Ceuta dicen que no. Vemos también que cuando la señora Guardiola hace un intento de acercamiento a VOX, inmediatamente es desautorizada por portavoces de Génova. Y venimos denunciando hace mucho tiempo que lo que valía para Valencia no sirve para Aragón. Por lo tanto, para nosotros es muy difícil entendernos con el Partido Popular y nos parece que esto no es serio. Nos gustaría tener una interlocución con un partido que tenga la misma posición en toda España y la misma posición todos los días.

Entrada en los gobiernos

«Nosotros hemos hecho un planteamiento programático que incluye incluso la entrada en los gobiernos, pero porque fue lo que el propio Partido Popular de Extremadura utilizó como como reto, como provocación, lanzando un órdago a Vox. Vox no tiene ningún problema en entrar a los gobiernos; incluso en algunos sitios puede ser necesario precisamente por la falta de confianza hacia los líderes del Partido Popular. Pero todas esas negociaciones se han encallado precisamente porque no había un acuerdo. No deseamos hacer las negociaciones en la prensa. Creemos que eso es bastante inconveniente, pero sobre todo lo que deseamos es hacer las negociaciones con un partido serio que tenga siempre las mismas posiciones y eso no lo estamos encontrando posible».