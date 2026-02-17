ANAEEV lanza un plan de choque para reanimar el corazón de la España Vaciada

La Asociación de Autónomos y Emprendedores de España Vaciada (ANAEEV) sitúa al emprendedor local como la última frontera contra la despoblación.

En la lucha por el futuro de las zonas rurales, no basta con resistir; hay que crear. Así lo entiende ANAEEV, que ha presentado una ambiciosa hoja de ruta para Miajadas y su comarca, con el objetivo de convertir el emprendimiento en el principal ancla para fijar población y generar empleo sostenible.

De la idea al negocio: un acompañamiento real

Para Ruth Ruiz, portavoz de la organización, el cambio empieza por la mirada. «Queremos visibilizar que el mundo rural no es un lugar de paso, sino un escenario lleno de oportunidades», afirma. Por ello, la asociación pondrá en marcha campañas de sensibilización que buscan despertar el espíritu emprendedor en la localidad.

Pero la estrategia de ANAEEV va más allá de la teoría. El plan se asienta sobre tres pilares prácticos:

Formación a medida: Diseño de itinerarios específicos para autónomos, cooperativas y entidades de economía social, adaptados a la realidad de la comarca.

Diseño de itinerarios específicos para autónomos, cooperativas y entidades de economía social, adaptados a la realidad de la comarca. Acompañamiento 360º: No se trata solo de empezar, sino de durar. La organización ofrecerá orientación técnica y acceso a recursos en todas las fases del proyecto.

No se trata solo de empezar, sino de durar. La organización ofrecerá orientación técnica y acceso a recursos en todas las fases del proyecto. Redes de apoyo: Conectar el talento local con estructuras que eviten la soledad del emprendedor rural.

El emprendimiento como escudo

Desde la organización insisten en que el autoempleo y el trabajo colectivo son los mejores aliados contra el vacío demográfico. Al facilitar herramientas y conexión con redes de apoyo, ANAEEV pretende que cualquier proyecto con base en Miajadas tenga los cimientos necesarios para prosperar, demostrando que la economía social es la clave para un desarrollo que no deje a nadie atrás.