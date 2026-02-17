ATME. El «Soria 9» de Fuerteventura en jaque: soldados con destino, pero sin techo

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha dado la voz de alarma ante una situación que califican de crítica: el Acuartelamiento “Puerto del Rosario” ha colgado el cartel de «completo», dejando a los soldados de nueva incorporación en la más absoluta intemperie habitacional.

Lo que más indigna a la asociación es la falta de previsión. Si en enero de 2025 el cuartel no presentaba déficit de plazas, ¿cómo es posible que hoy se denieguen solicitudes de forma sistemática? ATME señala directamente a la falta de planificación de Defensa, exigiendo saber qué ha pasado en apenas unos meses para que el sistema colapse de esta manera. No es solo una cuestión de ladrillos; es la estabilidad económica de quienes empiezan su carrera», denuncian desde la asociación.

El trasfondo de la denuncia es una crítica mordaz a las prioridades del Ministerio. Mientras la ministra saca pecho por un presupuesto que ya supera el 2% del PIB, la realidad a pie de cuartel es bien distinta. Para ATME, resulta «inaceptable» que se priorice la compra de blindados y tecnología mientras los militares de tropa y marinería —que no cuentan con ayudas a la vivienda— se ven obligados a malvivir o a afrontar alquileres inasumibles en el mercado canario.

Las claves de la crisis:

Sin techo inicial: Los nuevos destinos llegan sin alternativa habitacional básica.

Los nuevos destinos llegan sin alternativa habitacional básica. Vulnerabilidad económica: Al no existir ayudas directas a la vivienda para este personal, el sueldo se diluye en un mercado inmobiliario tensionado.

Al no existir ayudas directas a la vivienda para este personal, el sueldo se diluye en un mercado inmobiliario tensionado. Desamparo institucional: ATME exige soluciones urgentes, ya sean temporales o permanentes, para evitar que la precariedad sea el «bienvenido» oficial a las Fuerzas Armadas.

La asociación ha sido tajante: no dejarán de señalar estas carencias estructurales hasta que el alojamiento digno deje de ser un lujo y vuelva a ser un derecho para quienes sirven al país.