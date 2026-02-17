Dramático rescate en Bergondo: un joven queda atrapado bajo un coche tras ser atropellado en patinete

El herido, de 20 años, tuvo que ser liberado por los Bomberos de Betanzos tras un «complicado» operativo en la parroquia de Lubre.

Una tarde de martes que se tornó en angustia en el municipio de Bergondo. Pasadas las 14:00 horas, un grave accidente de tráfico en un cruce de la parroquia de Lubre movilizó a un amplio dispositivo de emergencias tras el atropello de un joven que circulaba en un patinete eléctrico.

La llamada de alerta, realizada por un vecino de la zona al 112 Galicia, activó de inmediato el protocolo de máxima urgencia. La situación era crítica: la víctima, identificada como J.R.R., había quedado atrapada bajo el chasis del vehículo, que tras el impacto terminó en una cuneta.

Los Bomberos de Betanzos tuvieron que emplear equipos de excarcelación vehicular en una maniobra que los propios efectivos calificaron de «muy complicada». Para garantizar la seguridad del rescate y del personal médico, la carretera municipal que conecta Ruadalama con Guínlle permaneció cortada totalmente al tráfico durante las labores de auxilio.

En el lugar del siniestro se desplegó un importante despliegue humano y técnico:

Sanitarios del 061: Una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y personal del PAC de Sada trabajaron para estabilizar al joven en el asfalto.

Una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y personal del PAC de Sada trabajaron para estabilizar al joven en el asfalto. Seguridad y apoyo: Agentes de la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil de Bergondo, que acudieron con dos vehículos, colaboraron en la gestión de la zona.

Tras ser liberado de debajp del vehículo, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital CHUAC de A Coruña con pronóstico grave. Por el momento, la Guardia Civil investiga las circunstancias exactas de este choque en un punto que une varios caminos vecinales.

Foto de AVPC Bergondo