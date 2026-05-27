Fallece una persona tras ser sacada del agua en una playa de Boiro

Una mujer de 74 años ha fallecido esta tarde tras ser rescatada del agua en Praia Xardín, en el municipio coruñés de Boiro. A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia por reanimarla en la misma arena, los servicios médicos solo pudieron confirmar su muerte.

El suceso se registró pocos minutos después de las 19:00 horas, cuando un particular alertó al 112 Galicia de que una persona acababa de ser sacada del mar con síntomas de ahogamiento y se le estaban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar.

De inmediato, el Centro Integral de Atención a las Emergencias movilizó un amplio operativo que incluyó a Urgencias Sanitarias de Galicia-061 —que desplazó su helicóptero medicalizado con base en Santiago—, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a la Agrupación de Protección Civil de Boiro. Asimismo, se dio aviso a Salvamento Marítimo y al Servicio de Guardacostas de Galicia.

Pese a la rápida intervención y al despliegue de los medios sanitarios en el propio arenal, el personal médico no pudo hacer nada por salvarle la vida y terminó certificando el fallecimiento de la víctima.