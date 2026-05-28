La Junta de Extremadura impulsa el tren de mercancías con la puesta en marcha de la terminal ferroviaria de ExpacioMérida

La infraestructura arranca como punto estratégico en el eje Barcelona-Sevilla con el objetivo de mover más de 300 contenedores al mes y abaratar los costes logísticos de las empresas.

La Junta de Extremadura ha dado un paso estratégico en el desarrollo del transporte ferroviario de mercancías con la puesta en marcha de la terminal de ExpacioMérida. Esta iniciativa, fruto de la colaboración entre la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y la de Infraestructuras y Transportes, refuerza el papel de la región como nodo logístico clave en la Península Ibérica.

La terminal comienza a operar de inmediato como un punto neurálgico para el tráfico multimodal de Multirail entre Barcelona (terminal de La Llagosta) y Sevilla (La Negrilla). Según las previsiones del operador logístico, la actividad arrancará con hasta tres trenes semanales y un movimiento estimado de más de 300 TEUs (contenedores) al mes, una cifra que esperan ampliar a corto plazo si se consolida el servicio.

Capacidad estratégica para el tejido empresarial

La nueva infraestructura de ExpacioMérida dispone de una capacidad de almacenamiento para 800 contenedores y está diseñada para gestionar convoyes de hasta 550 metros de longitud. Estas características técnicas permitirán a las empresas optimizar sus operaciones, abaratar significativamente los costes logísticos y acceder a soluciones de transporte mucho más eficientes y sostenibles.

La gestión del espacio corre a cargo de Extremadura Avante Logística (sociedad mayoritariamente pública participada por Extremadura Avante y Medway). Con la incorporación de Mérida, la compañía amplía su red operativa, que ya cuenta desde el año pasado con la terminal ferroviaria de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, avanzando así en el objetivo de captar nuevos tráficos con origen, destino y tránsito en la comunidad autónoma.

Conexión internacional

El operador elegido para estrenar la terminal, Multirail —empresa fundada en 2015 con sede en Córdoba e integrada desde el pasado año en el grupo holandés Van den Bosch—, centra su actividad en el desarrollo del transporte ferroviario nacional y en la reexpedición de mercancías por Europa.

Su alianza con ExpacioMérida no solo mejorará las conexiones internas en España, sino que abre las puertas a explorar, a medio plazo, nuevos flujos de tráfico ferroviario directo hacia el centro de Europa.

Con esta estrategia, la Junta de Extremadura reafirma su apuesta por crear infraestructuras útiles y competitivas que aprovechen la inmejorable posición geográfica de la región, impulsando el ferrocarril como la gran alternativa de futuro para el transporte industrial.