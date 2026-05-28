Madrid impulsa el emprendimiento en los mercados y modernización de los quioscos

Se busca mejorar la ocupación de los mercados municipales y continuar con la renovación estética y funcional de los quioscos de prensa.

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Economía, Innovación y Hacienda, ha puesto en marcha la convocatoria pública de subvenciones para 2026 destinada a dinamizar la actividad comercial de los barrios. Con un presupuesto inicial de 445.000 euros (ampliable hasta 440.000 euros adicionales), se busca mejorar la ocupación de los mercados municipales, atraer actividades de interés público y continuar con la renovación estética y funcional de los quioscos de prensa de la capital.

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha señalado que “esta convocatoria responde al compromiso municipal de proteger y potenciar los mercados públicos como elementos vertebradores de la vida de los barrios y motores de la economía local”.

La gran novedad de este año se centra en la línea 1, enfocada a incentivar el emprendimiento en los locales comerciales de los mercados mediante la subvención de sus tarifas por un máximo de 24 meses. Con el fin de evitar el cierre de negocios tradicionales, se incrementará un 10 % la ayuda cuando la solicitud se motive por relevo generacional debido a la jubilación del anterior titular.

Además, para combatir la baja ocupación de algunos mercados, se elimina el requisito de que los locales tengan una superficie inferior a 500 m², permitiendo la entrada de proyectos de mayor envergadura que podrán optar a una cuantía máxima de 1.500 euros mensuales.

Asimismo, se han incrementado notablemente los porcentajes de la tarifa subvencionable para los locales comerciales y de hostelería en los mercados de Bami y Pacífico, equiparándolos a otros de similar ocupación, con la finalidad de revitalizar la actividad en estos equipamientos.

Formación en los mercados y modernización de quioscos

La línea 2 mantiene su apoyo a la instalación de actividades de interés público en locales de mercados municipales como bibliotecas o centros de formación especializada en comercio y hostelería, limitando su duración a un máximo de 24 mensualidades.

Por su parte, la línea 3 se destina a la mejora, modernización o sustitución de los quioscos de prensa con un límite de 30.000 euros por quiosco y, en el caso de reemplazo de quioscos, con un límite de 18.000 euros. Tras una reciente modificación técnica en las bases para delimitar con mayor claridad el ámbito de actuación, se subvencionará el reemplazo de quioscos tanto homologados como singularizados por otros que se encuentren en correcto estado.

Plazos y tramitación

Las ayudas se gestionarán bajo la modalidad de subvención pospagable y se abonarán en un único pago una vez resuelta la concesión, con cargo al presupuesto de 2026. El plazo de presentación de solicitudes para las líneas 1 y 2, correspondientes a mercados municipales, será del 15 de mayo al 15 de junio, mientras que para la línea 3, relativa a quioscos de prensa, el plazo permanecerá abierto del 15 de junio al 30 de septiembre.

Esta inyección económica, que supera el importe total concedido en el ejercicio anterior (267.500 euros), refuerza la estrategia de colaboración público-privada del Ayuntamiento para garantizar la competitividad y el futuro del comercio de proximidad en Madrid. /

Foto portada: Ayuntamiento de Madrid