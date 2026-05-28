SATSE en Ourense denuncia en Inspección Laboral la falta de previsión de la Xerencia con las altas temperaturas de los centros sanitarios

El Sindicato de Enfermería, SATSE en Ourense, denuncia un año más, la falta de previsión por parte de la Xerencia del área sanitaria y toma de medidas ante las altas temperaturas que se alcanzan en el interior de los centros sanitarios.

La situación en muchos de los centros sanitarios es insostenible. Algo que se repite año tras año sin que por parte de los responsables se ponga solución a estas deficiencias, “poniendo en riesgo la salud, tanto de los trabajadores, como de los propios usuarios de los centros”, denuncian desde SATSE.

Desde el Sindicato advierten que el calor es insoportable llegando a alcanzar cerca de 30º en algún centro, cuando las recomendaciones de temperatura para estos centros son de 26º de máxima. Sin una climatización adecuada se pone en riesgo la salud física y mental del conjunto de profesionales y la seguridad de la ciudadanía.

Desde SATSE han instado a la Xerencia, en varias ocasiones a solventar esta situación, a través de los delegados de prevención, “pero estas solicitudes reiteradas no han sido atendidas, por una falta de previsión y de resolución de los problemas detectados que se repiten desde hace años de forma sistemática, tanto en el hospital Cristal como en algunos centros de salud (Xinzo) donde en la tarde de ayer se ha superado los 29º”, advierten.

Además, también señalan que esta situación se vuelve especialmente gravosa en las áreas de Fisioterapia, por la tipología de la actividad de estas.

Ante esta situación, SATSE en Ourense presenta una denuncia ante la Inspección Laboral, y exige a la gerencia un plan de acción inmediato con la adopción de medidas concretas para garantizar la seguridad laboral y por tanto la salud de los trabajadores. Así como una inversión real en sistemas de climatización que eviten que se repitan estas situaciones año tras año, en definitiva, que cumplan con su responsabilidad sobre los trabajadores y los pacientes.