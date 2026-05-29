A Deputación da Coruña destina 90.000 euros a espallar a educación ambiental polos concellos da provincia

O pleno aprobou hoxe un convenio co CEIDA para realizar actividades, exposicións e xornadas científicas encamiñadas a concienciar sobre o cambio climático e a protección da biodiversidade.
A Deputación da Coruña financiará este ano un plan de accións directas nos municipios para abordar de fronte a crise climática e a perda de biodiversidade. O pleno provincial deu luz verde ao convenio co Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), con sede no castelo de Santa Cruz (Oleiros), que conta cunha achega económica de 90.000 euros. A proposta saíu adiante co voto favorable de todos os partidos políticos da corporación.
O obxectivo do proxecto é levar as aulas e os espazos de debate fóra dos centros habituais, achegando as actividades directamente á contorna dos veciños. A programación deseñada para os vindeiros meses inclúe a montaxe de exposicións itinerantes que viaxarán polos concellos e a organización de xornadas de divulgación científica sobre cuestións medioambientais abertas ao público. Nestes encontros trataranse problemas que afectan de xeito moi concreto ao territorio galego, como os fenómenos meteorolóxicos extremos ou o impacto do lixo e a contaminación na liña de costa.
O convenio permitirá despregar recursos didácticos e campañas na rúa pensadas para interactuar directamente coa xente. A través de obradoiros prácticos e material interactivo nos propios municipios, facilítase que tanto pequenos como maiores comprendan o funcionamento dos ecosistemas próximos e vexan de preto os efectos globais do quentamento do planeta.
Con esta colaboración, búscase que tanto os concellos como a veciñanzadispoñan de información útil e ferramentas prácticas para aplicar dinámicas de conservación no seu día a día. A finalidade última é conseguir que a poboación coñeza mellor o patrimonio natural da súa contorna e se involucre de forma activa no coidado dos espazos públicos e a protección das especies locais.